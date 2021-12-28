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Yargıtay beraat kararını onadı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Selim Kımıl hakkında “Tehdit”, “Şike” ve “Teşvik primi” suçlarından verdiği beraat kararını onadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yargıtay beraat kararını onadı
Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Selim Kımıl hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ayrı ayrı verdiği beraat kararını inceledi.

Temyiz başvurusunu da değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, fiziki takip sırasında elde edilen delillerin alındığı tarihler itibariyle suç yönünden delil olarak kullanılması mümkünse de katalog suçlar arasında yer verilmeyen şike ve teşvik primi suçlarının ispatında kullanılması yasal olanak bulunmadığını belirtti.

  • Bu nedenle iletişim tespitlerinin ve fiziki takiplerin hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunu kaydeden Yargıtay, hükümlüler Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve İhsan Yüksel Ekşioğlu’nun üzerlerine atılı ‘Şike’ ve ‘Teşvik’ suçlarından beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararında bir isabetsizlik görülmediğini vurguladı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, bu gerekçeyle verilen beraat hükümlerinin usul ve kanuna uygun olduğuna kanaat getirerek temyiz itirazlarını reddiyle kararı onamış oldu.
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