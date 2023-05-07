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Spor

Yatabare kırmızı gördü: Galatasaray maçında takımını yalnız bırakabilir

Sivasspor forması giyen Yatabare, Ümraniyespor maçında kırmızı kart gördü. 37 yaşındaki golcü, iki maç ceza alması durumunda Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında oynayamayacak.

14:39 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yatabare'nin kırmızı kart görmesine neden olan hareketi (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Yatabare'nin kırmızı kart görmesine neden olan hareketi (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'un deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olduğu maçta kırmızı-beyazlı futbolcu Mustapha Yatabare direkt kırmızı kart gördü.


Hakem Burak Şeker, mücadelenin 45+2. dakikasında topsuz alanda Glumac'a tokat atan Malili futbolcuya önce sarı kartını gösterdi. Video Yardımcı Hakem'den gelen uyarı sonrası kenardan pozisyonu tekrar izleyen Şeker, sarı kartı iptal ederek Yatabare'yi oyundan ihraç etti.


Direkt kırmızı kart gören Yatabare, iki maç ceza alması durumunda Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.




#Sivasspor
#Yatabare
#Galatasaray
37 dakika önce
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