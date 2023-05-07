Yatabare kırmızı gördü: Galatasaray maçında takımını yalnız bırakabilir

Yatabare'nin kırmızı kart görmesine neden olan hareketi (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'un deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olduğu maçta kırmızı-beyazlı futbolcu Mustapha Yatabare direkt kırmızı kart gördü.
Hakem Burak Şeker, mücadelenin 45+2. dakikasında topsuz alanda Glumac'a tokat atan Malili futbolcuya önce sarı kartını gösterdi. Video Yardımcı Hakem'den gelen uyarı sonrası kenardan pozisyonu tekrar izleyen Şeker, sarı kartı iptal ederek Yatabare'yi oyundan ihraç etti.
Direkt kırmızı kart gören Yatabare, iki maç ceza alması durumunda Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.