Yedek Aslan zorlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Boluspor’un konuğu oldu. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı: 1-4. Bir üst tur için galibiyete ihtiyaç duyan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 3 puanla iddiasını sürdürdü. Soğuk hava ve zemin koşulları sebebiyle iki takım da maça temkinli başlarken, Boluspor maçın hemen başında avantajı eline geçirdi. 12. dakikada Siraçhan’ın içeri çevirdiği topa dokunan Vusal, takımını 1-0 öne geçiren skoru kaydetti. Galatasaray’ın cevabı ise gecikmedi. 21. dakikada Yusuf Demir'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Morata, uzak köşeye gerçekleştirdiği şık vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. 44'te ise Eyüp Aydın, ceza sahası dışından gelişine sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

İKİ DAKİKADA İKİ GOL

Skor üstünlüğünü elde eden Galatasaray, ikinci yarı daha kontrollü bir futbol sergiledi. Bir süre oyun dengede sürse de sarı-kırmızılıların golleri art arda geldi. 72. dakikada defansının uzaklaştıramadığı topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Yusuf Demir, sert bir vuruşla ağları sarstı: 1-3. 74’te Yusuf Demir’un uzun pasıyla ceza sahasına giren Ahmed Kutucu, ters ayakla yakın köşeden kalecinin yanından skoru belirleyen golü kaydetti: 1-4.

Avrupa listesi bizi zorluyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Genel olarak bizim için güzel bir maç oldu. Birçok oyuncumuzu kullandık. 3. golü attıktan sonra bizim için daha rahat bir maç geçti" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı UEFA oyuncu listesiyle ilgili, "Ekibimle birlikte listeyi belirleyeceğiz. Çok zorlanacağız. 3 oyuncu sokabiliyorsunuz. Sallai listenin dışındaydı. Karar vereceğiz. Lemina 6 haftadır maç oynamıyor. Fiziksel durumunu değerlendirip karar vereceğiz" diye konuştu. Buruk, yabancı VAR hakemleri ile ilgili olarak "Kim yönetirse yönetsin bizim için önemli değil. Tüm takımlara adil olacaksa o konuda açığız. Geçen sene gelen VAR hakemleri daha elit, daha seçilmişti. Bariz hatalar soru işaretleri oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Alvaro Morata siftah yaptı

Galatasaray’ın çiçeği burnunda yeni yıldızı Alvaro Morata, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Boluspor'a atı. Maçtan sonra konuşan İspanyol yıldız, "Bu harika ülkede çok güzel karşılandım. Harika bir ülkede olduğumu hissediyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Forvetler olarak hepimiz de daha çok gol atmak ve takıma yardım için mücadele edeceğiz" dedi.

Soğuk havada tribünler dolmadı

Bolu’da soğuk ve karlı havada oynanan maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Aralıklarla süren kar yağışı ve soğuk hava tribünlerin boş kalmasına neden oldu. Ayrıca hafta içinde gündüz vakti oynanması da maça ilginin az olmasına neden oldu ve tribünlerde yaklaşık 3 bin kişi yer aldı. Bu arada 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerin 2. yılı nedeniyle iki tamım sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Eren Elmalı'da imzalar yakın

Milli futbolcu Eren Elmalı için Trabzonspor ile yeniden görüşmelere başlayan Galatasaray’ın, transferde sona geldiği öğrenildi. Tarafların, 5 milyon Euro bonservis karşılığında büyük oranda anlaşma sağladığı, resmi açıklamanın her an gelebileceği belirtildi.







