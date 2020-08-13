BUNDESLİGA

Yeni bir Hakan Çalhanoğlu geliyor: Almanların gözdesi oldu

Bayburtlu genç futbolcu Abdulkerim Çakar, Almanya U19 Milli Takımı'nda attığı gollerle Bundesliga ekiplerinin gözdesi oldu.

Haber Merkezi DHA
Abdulkerim Çakar

Abdulkerim Çakar

Hoffenheim II Kulübü, 19 yaşındaki Abdulkerim Çakar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Eintracht Frankfurt U19 takımında çıktığı 39 maçta 20 gol atıp, 4 de asist yapan genç yetenek, performansıyla Alman basınında Hakan Çalhanoğlu'na benzetiliyor.

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Çalhanoğlu gibi Bayburtlu olan Abdulkerim Çakar, şimdiden geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Öte yandan asıl mevkii sol kanat olan Abdulkerim Çakar, Bundesliga U19 ve U17 takımlarında kaydettiği gollerle, en skorer futbolcular listesinde yer aldı.

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