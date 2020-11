Hamza Hamzaoğlu Cueva'yı kadro dışı bıraktı

Yeni Malatyaspor'da Christian Alberto Cueva, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

"Kendini takıma ait hissetmeyen oyuncularla sorunum var"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, geçtiğimiz günlerde Perulu futbolcuyu kastederek, "Kendini takıma ait hissetmeyen oyuncularla sorunum var" açıklamasında bulunmuştu.

Santos'tan kiralık olarak transfer edilen 29 yaşındaki Cueva, Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 8 maçta 2 asist kaydetmişti.