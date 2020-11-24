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Yeni Malatyasporlu Cueva neden kadro dışı bırakıldı?

Hamza Hamzaoğlu Cueva'yı kadro dışı bıraktı

Yeni Malatyaspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Perulu futbolcu Cueva için kadro dışı kararı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cueva takımdan ayrı idman yapacak.

Cueva takımdan ayrı idman yapacak.

Fotoğraf: IHA

Yeni Malatyaspor'da Christian Alberto Cueva, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

"Kendini takıma ait hissetmeyen oyuncularla sorunum var"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, geçtiğimiz günlerde Perulu futbolcuyu kastederek, "Kendini takıma ait hissetmeyen oyuncularla sorunum var" açıklamasında bulunmuştu.

  • Santos'tan kiralık olarak transfer edilen 29 yaşındaki Cueva, Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 8 maçta 2 asist kaydetmişti.

Hamzaoğlu'ndan Cueva'nın eşine cevap: Kendini takıma ait hissetmeyen oyuncularla sorunum var
Hamzaoğlu'ndan Cueva'nın eşine cevap: Kendini takıma ait hissetmeyen oyuncularla sorunum var

Teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Denizlispor karşısında 2-0 öndeyken 37. dakikada oyundan çıkarılan Cueva'nın eşi Pamelita'nın yapmış olduğu, "Hamza Hamzaoğlu, Güney Amerikalılar ile bir problemin mi var?" paylaşımına cevap verdi. Radyospor'a konuşan deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı;"Oyuncuların ırkıyla, diniyle, diliyle hiçbir zaman ilgilenmedim""Christian Cueva şu an milli takımda. Malatya'ya dönünce kendisi ile görüşeceğim. Kendisi ile hiç temasa geçmedim. Eşinin sosyal medya paylaşımını da ciddiye almadım. Güney Amerika ile sorunum yok. Kendisi beni Pablo Batalla veya Fernando Muslera'ya sorabilir. Ben bu isimlerle hala görüşüyorum. Benim Güney Amerikalı oyuncularla sorunum yok ama kendini takıma ait hissetmeyen oyuncularla sorunum her zaman olmuştur. Ben oyuncuların ırkıyla, diniyle, diliyle hiçbir zaman ilgilenmedim. Benim için en önemli kriter insan olmasıdır. Bizim için en önemli durum takımımın menfaatleridir. Alacağım her türlü kararı herkesi düşünerek alırım. Kolay kolay karar veren birisi değilim." Malatyaspor sahasında Denizlispor'a geçit vermedi

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