Hamzaoğlu'ndan Cueva'nın eşine cevap: Kendini takıma ait hissetmeyen oyuncularla sorunum var

Teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Denizlispor karşısında 2-0 öndeyken 37. dakikada oyundan çıkarılan Cueva'nın eşi Pamelita'nın yapmış olduğu, "Hamza Hamzaoğlu, Güney Amerikalılar ile bir problemin mi var?" paylaşımına cevap verdi. Radyospor'a konuşan deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı;

"Oyuncuların ırkıyla, diniyle, diliyle hiçbir zaman ilgilenmedim"

"Christian Cueva şu an milli takımda. Malatya'ya dönünce kendisi ile görüşeceğim. Kendisi ile hiç temasa geçmedim. Eşinin sosyal medya paylaşımını da ciddiye almadım. Güney Amerika ile sorunum yok. Kendisi beni Pablo Batalla veya Fernando Muslera'ya sorabilir. Ben bu isimlerle hala görüşüyorum. Benim Güney Amerikalı oyuncularla sorunum yok ama kendini takıma ait hissetmeyen oyuncularla sorunum her zaman olmuştur. Ben oyuncuların ırkıyla, diniyle, diliyle hiçbir zaman ilgilenmedim. Benim için en önemli kriter insan olmasıdır. Bizim için en önemli durum takımımın menfaatleridir. Alacağım her türlü kararı herkesi düşünerek alırım. Kolay kolay karar veren birisi değilim."

Malatyaspor sahasında Denizlispor'a geçit vermedi Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 17. dakikada Afriyie Acquah kaydetti.Bu sonucun ardından Malatyaspor puanını 11'e yükseltirken, Denizlispor ise 5 puanda kaldı. Milli aranın ardından Malatyaspor ilk haftayı BAY geçecek. Denizlispor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.



