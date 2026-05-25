Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yeni Şafak futbol takımı doludizgin: Finale bir adım kaldı

Yeni Şafak futbol takımı doludizgin: Finale bir adım kaldı

12:0825/05/2026, Pazartesi
G: 25/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yeni Şafak takımı kadrosu
Yeni Şafak takımı kadrosu

Yıldız Teknik Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen BasınCup 2026’da son iki sezonun şampiyonu Yeni Şafak, TRT World karşısında aldığı farklı galibiyetle yarı finale yükseldi. Turnuvada hem en fazla gol atan hem de en az gol yiyen ekip olan Yeni Şafak, performansıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Yıldız Teknik Üniversitesi desteğiyle gerçekleştirilen BasınCup 2026’da medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takım mücadele ediyor. Turnuvanın favorilerinden Yeni Şafak, sahadaki etkili performansıyla organizasyona damga vurdu.


Çeyrek final karşılaşmasında TRT World’ü 4-0 mağlup eden Yeni Şafak takımı, adını yarı finale yazdırdı. Turnuva boyunca hücum gücü ve savunma performansıyla öne çıkan ekibimiz, şampiyonluğun güçlü adayları arasında gösteriliyor.


27 gol attı, yalnızca 1 gol yedi

BasınCup 2026’da şu ana kadar rakip fileleri 27 kez havalandıran Yeni Şafak, organizasyonun en skorer takımı konumunda bulunuyor. Takım aynı zamanda kalesinde gördüğü yalnızca 1 golle savunma performansında da zirvede yer alıyor. Yeni Şafak kalecisi Ömer Faruk Temür, performansıyla takımın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Furkan Göker gol krallığında yine zirvede

Yeni Şafak takım kaptanı Furkan Göker ise turnuvadaki etkili performansını gol krallığı yarışına da taşıdı. Başarılı oyuncumuz, attığı 9 golle organizasyonun en golcü ismi olarak öne çıkıyor.

Furkan Göker, geçen sezon da turnuvayı gol kralı olarak tamamlamıştı.

Finale bir adım

Yeni Şafak, yarı finalde turnuvanın iddialı ekiplerinden Anadolu Ajansı ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 4 Haziran Perşembe günü saat 21.30’da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde oynanacak.


















#BasınCup 2026
#Yeni Şafak
#Davutpaşa Kampüsü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram namazı saat kaçta? il il bayram namazı vakitleri açıklandı! 27 Mayıs Çarşamba namaz vakitleri tablosu