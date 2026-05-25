Yeni Şafak futbol takımı doludizgin: Finale bir adım kaldı

BasınCup 2026’da şu ana kadar rakip fileleri 27 kez havalandıran Yeni Şafak, organizasyonun en skorer takımı konumunda bulunuyor. Takım aynı zamanda kalesinde gördüğü yalnızca 1 golle savunma performansında da zirvede yer alıyor. Yeni Şafak kalecisi Ömer Faruk Temür, performansıyla takımın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.