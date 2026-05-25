Yeni Şafak futbol takımı doludizgin: Finale bir adım kaldı

Yıldız Teknik Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen BasınCup 2026’da son iki sezonun şampiyonu Yeni Şafak, TRT World karşısında aldığı farklı galibiyetle yarı finale yükseldi. Turnuvada hem en fazla gol atan hem de en az gol yiyen ekip olan Yeni Şafak, performansıyla yine dikkatleri üzerine çekti.
Yıldız Teknik Üniversitesi desteğiyle gerçekleştirilen BasınCup 2026’da medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takım mücadele ediyor. Turnuvanın favorilerinden Yeni Şafak, sahadaki etkili performansıyla organizasyona damga vurdu.
Çeyrek final karşılaşmasında TRT World’ü 4-0 mağlup eden Yeni Şafak takımı, adını yarı finale yazdırdı. Turnuva boyunca hücum gücü ve savunma performansıyla öne çıkan ekibimiz, şampiyonluğun güçlü adayları arasında gösteriliyor.
BasınCup 2026’da şu ana kadar rakip fileleri 27 kez havalandıran Yeni Şafak, organizasyonun en skorer takımı konumunda bulunuyor. Takım aynı zamanda kalesinde gördüğü yalnızca 1 golle savunma performansında da zirvede yer alıyor. Yeni Şafak kalecisi Ömer Faruk Temür, performansıyla takımın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Yeni Şafak takım kaptanı Furkan Göker ise turnuvadaki etkili performansını gol krallığı yarışına da taşıdı. Başarılı oyuncumuz, attığı 9 golle organizasyonun en golcü ismi olarak öne çıkıyor.
Furkan Göker, geçen sezon da turnuvayı gol kralı olarak tamamlamıştı.
Yeni Şafak, yarı finalde turnuvanın iddialı ekiplerinden Anadolu Ajansı ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 4 Haziran Perşembe günü saat 21.30’da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde oynanacak.