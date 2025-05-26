Yenikapı'da kupa coşkusu

Süper Lig’de üst üste 3. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, Yenikapı’da düzenlenen büyük bir törenle kupasına kavuştu. Yıldız isimlerin konserleriyle başlayan coşku, şampiyonluk kupasının havaya kaldırılmasıyla tavan yaptı.
Süper Lig’de üst üste 3. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, büyük bir törenle kupasına kavuştu. 25. şampiyonluğunu kazanan ve 5. yıldızı takan ilk Türk kulübü olan sarı-kırmızılılar, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda görkemli bir kutlama gerçekleştirdi. Galatasaray’da futbolcular ve teknik heyet ilk olarak Galatasaray Lisesi’nde toplanırken, taraftarlar öğle saatlerinde Yenikapı’da yerlerini almaya başladı. Bu alanda DJ performansları başladığı sırada, şampiyon oyuncular üstü açık otobüsle İstanbul turuna çıktı. Sarayburnu’nda tekneye geçen sarı-kırmızılı kafile, Galatasaray Adası’na uğradıktan sonra deniz yoluyla Yenikapı’ya ulaştı. Kenan Doğulu, Blok3, Aydilge ve Gripin gibi birçok ünlü sanatçıların sahne gösterilerinin ardından drone ve ateş şovlarıyla taraftarlar coştu.
KAPTANIN ELLLERİNDE YÜKSELDİ
Yenikapı’da kurulan ve 5 yıldızdan oluşan sahneye Galatasaraylı futbolcular kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde teker teker çağırıldı. Şampiyon isimlerin madalyalarını almalarının ardından ise sıra şampiyonluk kupasının kaldırılmasına geldi. 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonluk kupası kaptan Fernando Muslera’nın ellerinde havaya yükselirken, Yenikapı’da büyük bir coşku yaşandı.