Yenikapı'da kupa coşkusu

Süper Lig’de üst üste 3. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, büyük bir törenle kupasına kavuştu. 25. şampiyonluğunu kazanan ve 5. yıldızı takan ilk Türk kulübü olan sarı-kırmızılılar, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda görkemli bir kutlama gerçekleştirdi. Galatasaray’da futbolcular ve teknik heyet ilk olarak Galatasaray Lisesi’nde toplanırken, taraftarlar öğle saatlerinde Yenikapı’da yerlerini almaya başladı. Bu alanda DJ performansları başladığı sırada, şampiyon oyuncular üstü açık otobüsle İstanbul turuna çıktı. Sarayburnu’nda tekneye geçen sarı-kırmızılı kafile, Galatasaray Adası’na uğradıktan sonra deniz yoluyla Yenikapı’ya ulaştı. Kenan Doğulu, Blok3, Aydilge ve Gripin gibi birçok ünlü sanatçıların sahne gösterilerinin ardından drone ve ateş şovlarıyla taraftarlar coştu.