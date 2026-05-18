Yıldız futbolcu Galatasaray'a veda etti: Her şey için teşekkürler

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İtalyan ekibi Napoli’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, sezonun sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı kulübe veda etti.
26 yaşındaki Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fonda Sezen Aksu’nun “Bir Çocuk Sevdim” adlı şarkısına yer verdi.
Noa Lang, veda mesajında Galatasaray taraftarlarına hitaben “Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum” ifadelerini kullandı.
Galatasaray formasıyla yarım sezonda tüm kulvarlarda 19 karşılaşmaya çıkan Noa Lang, 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.