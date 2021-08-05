Yıldız futbolcunun menajeri futbolcusunun Beşiktaş'a transferini açıkladı

Bonservisi elinde olan ve Beşiktaş'a transferi beklenen Alex Texeira'nın menajeri, sosyal medya hesabından müjdeyi verdi.
Yıldız orta saha oyuncusunun menajeri Junior Mendonza yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü yeni bir macera başlıyor, beklemede kalın" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza ile Alex Texeira da sosyal medyadan mesajlaştı. Souza'nın 'mutlu olanlar elini kaldırsın' mesajına karşılık veren Alex Texeira, siyah beyazlı taraftarları mutlu etti.
Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Texeira kimdir?
- 6 Ocak 1990'da Brezilya'nın Duque de Caxias kentinde doğan Alex Teixeira, Vasco de Gama'nın alt yapısında futbola başladı. 2008'de A takımla birlikte maçlara çıkan Alex Teixeira, Ocak 2010'da Shakhtar Donetsk'e 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 2016'da JS Suning ile 50 milyon euro gibi rekor bir bedelle anlaşan Alex Teixeira, orta sahada on numara bölgesinde oynuyor. 1,73 boyundaki yıldız oyuncu, tekniğiyle dikkat çekiyor.