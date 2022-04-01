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Spor Yılmaz Vuralın 6 maç için istediği rakam ortaya çıktı
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Yılmaz Vural'ın 6 maç için istediği rakam ortaya çıktı

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, teknik direktör Yılmaz Vural'ın 6 maç için toplam 5 milyon TL talep ettiğini ve bu nedenle deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma yapılamadığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Vuralın 6 maç için istediği rakam ortaya çıktı
Yılmaz Vural

2. Lig Kırmızı Grup'ta lider konumda bulunan Sakaryaspor'la anlaşamayan teknik direktör Yılmaz Vural, takımın başına Tuncay Şanlı'nın getirilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Vural, görüşmelerde netice sağlanamamasının nedenini para olmadığını söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Para falan böyle bir şey yok. Sevginin parayla ölçülecek tarafı yok. Sakarya'yı benim dedelerim kurmuş. O kadar yerlisiyiz biz. Bu sevginin karşılığında para konuşulması falan beni üzer. Kesin bu muhabbeti" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural, Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçını tribünden takip etmişti.
Yılmaz Vural, Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçını tribünden takip etmişti.

"6 maç için 5 milyon istedi"

Yılmaz Vural'ın bu sözlerine Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç'ten cevap geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Genç, deneyimli teknik adamın talep ettiği rakamı açıkladı.

Cumhur Genç, "Diyarbekirspor maçından bir gün önce Sayın Yılmaz Vural'ı arayıp, Diyarbekirspor maçına davet ettim. Maçtan sonra kulüp binamızda, Sayın Yılmaz Vural, avukatı, Başkanvekilimiz Mücahit Hünerlice ve ben bir araya gelerek görüşme sağladık. Sayın Yılmaz Vural sezon sonuna kadar 2 milyon TL peşin, 2 milyon TL şampiyonluk primi, yardımcıları için peşinat, maaş ve şampiyonluk primleri dahil kalan 6 maç için toplamda 5 milyon TL'yi kulübümüzden talep etmiştir. Ben de kendisine istişare yapıp döneceğimizi ilettim. 30 dakika sonra Sayın Yılmaz Vural ile beraber görüşmeye gelen Tuncay Karartı'yı, yöneticimiz Melih Dalkılıç arayarak böyle bir bütçemiz olmadığını belirterek teşekkür etti" dedi.

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