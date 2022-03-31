Tuncay Şanlı başladığı yere geri döndü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider konumda olan Sakaryaspor, bu sezon 31 lig maçına çıkarak 3 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 20 galibiyet elde edip, 2,19’luk puan ortalaması yakalayan teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-siyahlı kulüp, Coşkundere’den boşalan teknik direktörlük görevine eski futbolcusu ve hocası Tuncay Şanlı’nın getirildiğini duyurdu.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı” denildi.

Daha önce 2016-2017 sezonunda Sakaryaspor’un başına getirilen Tuncay Şanlı, ilk teknik direktörlük deneyimini yeşil-siyahlı kulüpte yaşamıştı. Sakaryaspor’un başında 13 maça çıkan Tuncay Şanlı o günden beri hiçbir takım çalıştırmamıştı.

✍🏻 Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır.



Hoş geldin Tuncay Şanlı! #KenetlenSakarya pic.twitter.com/dWmd0xvADk REKLAM March 31, 2022