Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Tuncay Şanlı başladığı yere geri döndü
FUTBOL FUTBOL

Tuncay Şanlı başladığı yere geri döndü

Ercümend Coşkundere ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışına giren ve adı Yılmaz Vural ile anılan Sakaryaspor, sosyal medya hesabı üzerinden Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Tuncay Şanlı başladığı yere geri döndü
Tuncay Şanlı, ilk teknik direktörlük deneyimini Sakaryaspor'da yaşamıştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider konumda olan Sakaryaspor, bu sezon 31 lig maçına çıkarak 3 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 20 galibiyet elde edip, 2,19’luk puan ortalaması yakalayan teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-siyahlı kulüp, Coşkundere’den boşalan teknik direktörlük görevine eski futbolcusu ve hocası Tuncay Şanlı’nın getirildiğini duyurdu.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı” denildi.

  • Daha önce 2016-2017 sezonunda Sakaryaspor’un başına getirilen Tuncay Şanlı, ilk teknik direktörlük deneyimini yeşil-siyahlı kulüpte yaşamıştı. Sakaryaspor’un başında 13 maça çıkan Tuncay Şanlı o günden beri hiçbir takım çalıştırmamıştı.

Lider takımda hoca ile yollar ayrıldı
SPOR
Lider takımda hoca ile yollar ayrıldı
TOGGdan gururlandıran paylaşım

TOGG'dan gururlandıran paylaşım

​Milyonlarca kişi değerlendirdi: Dünyanın en iyisi oldu.
18 ayda 16 rekorbirden kırıldı

18 ayda 16 rekor
birden kırıldı

​İhracat ailesi Türkiye'nin gururu oldu.
Bakan Varank: Cumhurbaşkanımızın kıymetini çok daha iyi bilmemiz lazım

​Bakan Bilgin: Temmuzda enflasyon farkı değerlendirilecek.
Altıeylül bahara hazırlanıyor

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Başkan Avcı: Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar...
Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.
Nisan ayı geldi

Nisan ayı geldi

Buz tutan göl halen çözülmedi.
'Bunu tüm dünya duymalı'

'Bunu tüm dünya duymalı'

​Rus askerlerinin gizlice çektiği videoda dehşete düşüren sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.