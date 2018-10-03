Yüksel Yeşilova: Hagi Galatasaray'ı dolandırdı

Romanya 1. Ligi'nde Viitorul'un Astra'yı konuk ettiği mücadelede ev sahibi ekibin hocası Gheorghe Hagi ile Astra takımının yardımcı antrenörü Yüksel Yeşilova arasında ciddi bir kavga yaşanmıştı. Olayın detaylarını anlatan Yeşilova, Hagi ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Yüksel Yeşilova'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bana ırkçı söylemlerde bulundu"

"Hagi ile aramda dakika 90+3'te benim futbolcum sakatlanmış yerde yatarken kalecim topu taca attı. Doktorun tedavi sonrası futbolcum da sakatlandı dışarı çıktı. Fair-play kurallarına göre Hagi'nin takımı topu bana vermesi gerekiyordu. Hagi bir an önce oynayın vermeyin gibisinden bir talimat verdi ve futbolcular oynadı. Bizim futbolcular topu beklerken pozisyon gol oldu. Son 90+3'te fair-play'e yakışmayacak bir şekilde gol attılar. Biz bunun üzüntüsünü yaşarken, Hagi gelip işte hoca ben yapmadım futbolcunun kendi kararıydı gibi basitçe bir demeç verdi. Bende kendisine 'hırsız' olduğunu söyledim, yani sen hırsızsın dedim. Şu an yaptığın burada benim bütün emeğimin, futbolcumun emeğini çaldın dedim. O an işte aramıza bir ateşleme girdi, kendisi de birden bu ırkçılık kanı kaynadı. Bana ülkemden git, seni kovmalı gibi ırkçı söylemlerde bulundu."

"Bilmiyorum ama Hagi'nin bu tür davranışları yabancılara sürekli olmuştur. Bir insan bir insanın emeğini çalıyorsa o hırsızdır. Sen koskoca futbolcusun senin bunu bilmen gerek ve futbolcunu talimatı verip müdahale edebilirdin. Madem istemeyerek gol oldu, 1-1'den sonra kalan 3 dakikalık sürede hesaplaşalım tekrardan. O zaman 2 gol atarsan bende sana saygı ile sahadan hürmetle ayrılayım. Hagi üstüme yürüdü. Benim kimseden korkum yok. Ondan herkes korkuyor, benim bu çıkışımı hiç beklemedi. Bir tane Türk'ün ona hırsız demesi, karşılık vermesine o söylediklerime karşı alışık hiç değil."

"Basın tabii ki, ırkçı olarak onlar da Hagi'nin sözünü ülkesine dönsün gibi kullandılar. Ondan sonra burada aklı başında hocalar var. Onlar olayın fair-play'e karşı aykırı olduğunu ve sinirlenmemin normal olduğunu söylediler. Bizim ülkemizde bir söz vardır, 'Önce dikeni kendine batıracaksın sonra kendine' Bu olayı benim takımım Hagi'nin takımına karşı yapmış olsaydı ne olurdu? Müsaade ederdim benim takımım gol atsın derdim. Ama öyle de yapmadım diyelim, stattan çıkamazdık. Hagi öyle bir yaygara yapardı ki, ülkede neler olurdu. Ama kendine olduğu zaman..."

"Galatasaray'ı 6-7 milyon dolandırdılar"

"Yıllar önce Hagi ile menajeri Ioan Becali bir olup Galatasaray'ı 6-7 milyon dolandırdı. Yani 300 bin dolara aldığın bir futbolcuyu 6 milyona Galatasaray'a sattılar. Şimdi ben Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktör iken 2011 yılında 350 bin dolara Stancu'yu alırken 3 ay sonra Hagi 6 milyona Galatasaray'a aldırdı onu. 6 milyona aldığında bütün basın, bütün ülke bunun farkındaydı."

"Stancu 6 milyon euroluk bir futbolcu mu?"

"Beni aradıklarında bende demeç verdim; Stancu'nun iyi futbolcu olduğunu söyledim. Hagi'nin bir bildiği vardır dedim. Galatasaray bir futbolcuyu o paraya alırsa kendini sorgulatsın. Bu iş ticaret. Olay daha sonra ortaya çıktı bunu tartıştılar. Stancu 6 milyon euroluk bir futbolcu mu? Öyle olsaydı Galatasaray'dan daha büyük bir futbolcuya giderdi. Şu an Türkiye'de bir kulüpte oynuyor sanırım. Demek ki, 6 milyon euro'luk bir futbolcu değil."

"Ülkemden o Türk hemen çıkmalı' dedi

"Benim söylemek istediğim, ben en kötü durumda bile onların arkasında durdum. Ama onlar şimdi Türklere karşı kim kampanya başlatıyorlar. Almanların kullandığı bir sözü Hagi basın toplantısında 'O Türk kovulmalı, ülkemden o Türk hemen çıkmalı' açıklaması yaptı. Ben bu ülkenin kralıyım diyor. Nasıl bir Türk teknik direktör bana böyle bir şeyler söyleyebilir zoruna gidiyor. O demeci verdikten sonra Facebook'tan insanlar bana saldırmaya başladı. Namusuma kadar girip türlü türlü hakaretler ettiler. Hepsini de Facebook hesabımdan paylaştım. Girip bakabilirisiniz."