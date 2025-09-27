Yeni Şafak
Yüksel Yıldırım'dan kırmızı kart tepkisi: 'Fenerbahçe'ye kaybedelim diye yapıyorlar'

20:4527/09/2025, Cumartesi
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Ndiaye'nin haksız yere atıldığını dile getiren Yıldırım, "Yeter artık! Resmen Fenerbahçe maçını kaybedelim diye yapıyorlar." dedi.

Süper Lig’in 7’inci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmadan 2-2 beraberlik ile ayrılan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, hakem kararlarına tepki gösterdi.


'Maçın şekli tamamen değişti'

Ndiaye'nin ilk yarının sonlarında haksız yere oyundan atıldığını ifade eden Yıldırım, "Cep telefonumdan bile görüyorum. Orada ilk rakip oyuncu vuruyor. İkisi de kendini yere salıyor. Gaziantepli oyuncunun yaptığı resmen bir oyundu ve hakem ikinci sarıdan bize kırmızıyı gösterince maçın şekli tamamen değişti." dedi.

Ndiaye'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon.
'Fenerbahçe maçını kaybedelim diye yapıyorlar'

Merkez Hakem Kurulu'na çağrı yapan Yıldırım, "Yeter artık! Resmen Fenerbahçe maçını kaybedelim diye yapıyorlar. Bugünkü kırmızı kart sonrası şimdi benim Fenerbahçe maçında forvetim yok. MHK Başkanına söylüyorum. Yeter artık! Hakemlerin elinde rezil oluyoruz. Ayıp ya! Rezalet!" ifadelerini kullandı.






#Yüksel Yıldırım
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
