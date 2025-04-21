Yurtlig heyecanı Denizli’de başlıyor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından YurtLig adı altında düzenlenen spor turnuvaları, yurtlarda barınan öğrencilerin yoğun katılımıyla başladı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen spor etkinlikleri ile bir araya gelen gençler hem spor yapıyor hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşiyor. YurtLig organizasyonlarında Denizli’nin ev sahipliğinde 5 ayrı organizasyon yapılacak. Bunlardan ilki 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Badminton Ege Marmara Grup Şampiyonası olacak. Bu organizasyonun hemen ardından Masa Tenisi Grup Şampiyonası 28 Nisan - 03 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.