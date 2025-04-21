Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Yurtlig heyecanı Denizli’de başlıyor

Yurtlig heyecanı Denizli’de başlıyor

13:5321/04/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Yurtlig heyecanı Denizli’de başlıyor
Yurtlig heyecanı Denizli’de başlıyor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından YurtLig adıyla üniversite öğrencileri arasında düzenlenen spor organizasyonları devam ediyor. Denizli’nin ev sahipliğinde 35 gün sürecek 5 ayrı spor organizasyonunda 750 sporcu Denizli’de yarışacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından YurtLig adı altında düzenlenen spor turnuvaları, yurtlarda barınan öğrencilerin yoğun katılımıyla başladı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen spor etkinlikleri ile bir araya gelen gençler hem spor yapıyor hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşiyor. YurtLig organizasyonlarında Denizli’nin ev sahipliğinde 5 ayrı organizasyon yapılacak. Bunlardan ilki 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Badminton Ege Marmara Grup Şampiyonası olacak. Bu organizasyonun hemen ardından Masa Tenisi Grup Şampiyonası 28 Nisan - 03 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.


03-06 Mayıs 2025 tarihleri arasında Dart Türkiye Şampiyonası, 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Voleybol Türkiye Şampiyonası ve 19-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında ise Satranç Türkiye Şampiyonası Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak.


Denizli’de hem yarışacak hem de tematik gezilere katılacaklar

Denizli’de yaklaşık 35 gün sürecek Yurtlig Spor Organizasyonları için hazırlıklar sürüyor. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonunda 750 üniversite öğrencisinin ağırlanacağı şampiyonalar için programlar hazırlandı. Yarışmalar dışında öğrenciler için tematik gezi, müzik konseri, bilgi yarışması gibi spor dışı etkinliklerde gerçekleşecek.

#Yurtlig
#denizli
#satranç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Engelli öğretmen ataması yapılacak: MEB takvimi işliyor! İkinci aşama tercih başvuruları ne zaman bitecek?