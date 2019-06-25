SÜPER LİG

Yusuf Erdoğan’dan Galatasaray formalı paylaşım

Adı transfer döneminde Galatasaray ile anılan Bursasporlu Yusuf Erdoğan’ın sarı-kırmızı formalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Haber Merkezi IHA
Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Yusuf Erdoğan, sarı kırmızılı formayla poz verdi.

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Yusuf Erdoğan, sarı kırmızılı formayla poz verdi.

Transfer döneminde adı Galatasaray ile sık sık anılan Yusuf Erdoğan’dan olay fotoğraf geldi.

Bursaspor ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunu sarı-kırmızılı formayla çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı topladı. Birçok sporsever bu fotoğraf sonrası Galatasaray ile transferin bittiği yorumlarını yaptı.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile 26 lig maçına çıkan başarılı orta saha, 2 gol 2 de asistle takımına katkı sağladı.

  • 2017 yılının Eylül ayında Bursaspor’a transfer olan Yusuf’un yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor. Ancak genç oyuncunun alacakları nedeniyle sözleşmesinin feshi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurması bekleniyor.

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