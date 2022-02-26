Yusuf Yazıcı ilk maçında Rusları çılgına çevirdi: Milli futbolcudan klas gol Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla çıktığı ilk maçta takımı adına şık bir frikik golüne imza attı. Moskova derbisinde takımını 1-0 öne geçiren milli futbolcunun bu golü CSKA Moskova taraftarını adeta mest etti.

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