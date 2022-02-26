Spor Yusuf Yazıcı ilk maçında Rusları çılgına çevirdi Milli futbolcudan klas gol
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Yusuf Yazıcı ilk maçında Rusları çılgına çevirdi: Milli futbolcudan klas gol

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla çıktığı ilk maçta takımı adına şık bir frikik golüne imza attı. Moskova derbisinde takımını 1-0 öne geçiren milli futbolcunun bu golü CSKA Moskova taraftarını adeta mest etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı gol izle: Yusuf Yazıcının CSKA Moskovadaki ilk golünü izle
Yusuf Yazıcı.

Ocak ayı transfer döneminde Lille'den Rusya'nın CSKA Moskova takımına kiralık olarak giden Yusuf Yazıcı ilk çıktığı maçta gol atma başarısı gösterdi.

Moskova derbisinde takımını frikikten attığı golle 1-0 öne geçiren milli futbolcunun attığı gol, CSKA Moskovalı taraftarları adeta mest etti.

İşte Yusuf Yazıcı'nın Spartak Moskova'ya attığı gol;
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