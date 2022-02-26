Yusuf Yazıcı ilk maçında Rusları çılgına çevirdi: Milli futbolcudan klas gol

Ocak ayı transfer döneminde Lille'den Rusya'nın CSKA Moskova takımına kiralık olarak giden Yusuf Yazıcı ilk çıktığı maçta gol atma başarısı gösterdi.
Moskova derbisinde takımını frikikten attığı golle 1-0 öne geçiren milli futbolcunun attığı gol, CSKA Moskovalı taraftarları adeta mest etti.
İşte Yusuf Yazıcı'nın Spartak Moskova'ya attığı gol;
Yusuf Yazıcı, CSKA formasıyla ilk maçında Moskova derbisinde serbest vuruştan Spartak ağlarının tozunu alarak takımını öne geçirdi… pic.twitter.com/TFGCxMOIHA
Yusuf Yazıcı, CSKA formasıyla ilk maçında Moskova derbisinde serbest vuruştan Spartak ağlarının tozunu alarak takımını öne geçirdi… pic.twitter.com/TFGCxMOIHA— Mustafa Taha (@mustafataha) February 26, 2022