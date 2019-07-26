Yusuf Yazıcı Lazio yolunda

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın transferine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Lille Kulübü ile anlaşamayan bordo-mavili yönetimin İtalyan ekibi Lazio ile masaya oturacağı öğrenildi.

Ağaoğlu İstanbul'a döndü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk kez kamptan ayrılarak İstanbul'a gitti.

Ağaoğlu’nun Yusuf Yazıcı için Lazio Kulübünün yetkilileriyle görüşmek üzere İstanbul'a döndüğü belirtildi.

#ÖZEL

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk kez kamptan ayrılarak İstanbul'a gitti.



──Ağaoğlu’nun Yusuf Yazıcı için Lazio Kulübünün yetkilileriyle görüşmek üzere İstanbul'a döndüğü öğrenildi. pic.twitter.com/v4FnEyeMTe — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 26, 2019