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Yusuf Yazıcı Lazio yolunda

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın transferi için Lazio Kulübü ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünal Karaman ile Yusuf Yazıcı

Ünal Karaman ile Yusuf Yazıcı

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM / DHA

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın transferine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Lille Kulübü ile anlaşamayan bordo-mavili yönetimin İtalyan ekibi Lazio ile masaya oturacağı öğrenildi.

Ağaoğlu İstanbul'a döndü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk kez kamptan ayrılarak İstanbul'a gitti.

Ağaoğlu’nun Yusuf Yazıcı için Lazio Kulübünün yetkilileriyle görüşmek üzere İstanbul'a döndüğü belirtildi.


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