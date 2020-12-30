LİGUE 1

Zeki Çelik Fransa'da 2020'nin en iyi 11'ine seçildi

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Zeki Çelik, L'Equipe tarafından Fransa Ligue 1'de 2020'nin en iyi 11'ine seçildi. Takım arkadaşları Burak Yılmaz golcüler arasında 5. sırada yer alırken, Yusuf Yazıcı ise kendi bölgesinde 6. sırada bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı

Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen milli oyuncularımız Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gösterdikleri başarılı performanslarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe tarafından belirlenen sezonun en iyileri arasına, Bizim Çocuklar'da girdi. Milli sağ bekimizi Zeki Çelik, Ligue 1'de 2020'nin en iyi ilk 11'ine seçildi.

Burak Yılmaz, en iyi golcüler arasında 5. sırada yer alırken, Yusuf Yazıcı ise kendi bölgesinin listesinde 6. sırada bulunuyor.

  • Bizim Çocuklar bu sezon ne yaptı?
  • Burak Yılmaz bu sezon 20 karşılaşmada 9 gol ve 4 asistle oynarken, Yusuf Yazıcı ise 22 maçta takımına 11 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 15 karşılaşmada forma giyen Zeki Çelik ise 2 gol ve 2 asistle oynadı.

İşte Fransa Ligue 1'de en iyi 11;

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Marius Sumudica'dan 'yeni sözleşme' açıklamas...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.