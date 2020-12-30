Zeki Çelik Fransa'da 2020'nin en iyi 11'ine seçildi

Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen milli oyuncularımız Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gösterdikleri başarılı performanslarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe tarafından belirlenen sezonun en iyileri arasına, Bizim Çocuklar'da girdi. Milli sağ bekimizi Zeki Çelik, Ligue 1'de 2020'nin en iyi ilk 11'ine seçildi.

Burak Yılmaz, en iyi golcüler arasında 5. sırada yer alırken, Yusuf Yazıcı ise kendi bölgesinin listesinde 6. sırada bulunuyor.

Bizim Çocuklar bu sezon ne yaptı?

Burak Yılmaz bu sezon 20 karşılaşmada 9 gol ve 4 asistle oynarken, Yusuf Yazıcı ise 22 maçta takımına 11 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 15 karşılaşmada forma giyen Zeki Çelik ise 2 gol ve 2 asistle oynadı.

İşte Fransa Ligue 1'de en iyi 11;