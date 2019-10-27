Zeytinburnu'nda altın madalya için koştular

Zeytinburnu’nda her yıl Cumhuriyet Bayramı öncesi düzenlenen geleneksel Uluslararası Cumhuriyet Koşusu’nun bu yıl 11’incisi yapıldı. Yaklaşık bin 200 spor tutkununun katıldığı ve 10 kilometrelik parkurdan oluşan maratonda spor tutkunları dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştılar. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un da katıldığı koşunun finalinde dereceye girenlere ödül olarak altın madalya takdim edildi.

11 yılın en iyi rekorları geldi

Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda erkekler ve kadınlarda Kenyalı sporcular birincilikleri alırken, 11 yıldır düzenlenen maratonun en iyi parkur dereceleri yapılarak bir rekora imza atıldı. Belediyenin Kazlıçeşme'deki başkanlık binası önünden başlayan yarışta erkeklerde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, 28 dakika 52 saniyeyle, kadınlarda da aynı ülkeden Daisy Jeptoo Kimeli, 32 dakika 55 saniyeyle parkur rekoru kırarak ilk sırayı aldı.

Organizasyonda erkekler ve kadınlarda ilk üçe giren sporcular ve dereceleri şöyle sıralandı:

Erkekler:

1- Sang Benard Cheruiyot (Kenya) 28.52

2- Sintayehu Dinksa Jena (Etiyopya) 28.56

3- Edwin Nyandusi Mokua (Kenya) 29.06

Kadınlar:

1- Daisy Jeptoo Kimeli (Kenya) (32.55)

2- Emmaculate Jebet (Kenya) (33.01)

3- Biruk Konjit Tilahun (Etiyopya) (34.48)

Bu arada, Türk sporcular arasında en iyi dereceleri kadınlarda 4. sırayı alan Sebahat Akpınar (35.37) ile erkeklerde 9. olan Alper Demir (30.08) elde etti. Üç farklı kategoride gerçekleştirilen organizasyonda dereceye girenlere altın, gümüş ve bronz madalyaları Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve diğer yetkililer tarafından verildi. Bu arada, 93 yaşındaki Safder Kartoğlu'nun da katıldığı organizasyon için alınan 25 liralık kayıt ücretlerinin tamamının Türk Kızılay'a bağışlandığı belirtildi.

"Cumhuriyet Bayramı geleneği oldu"

Cumhuriyet koşusuna katılan tüm sporculara başarılar dilediğini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Cumhuriyet koşumuz Zeytinburnu’nun artık bir geleneği oldu. Bu yıl cumhuriyetimizin 96’ncı yılını kutluyoruz. 11 yıldır Zeytinburnu’nda Cumhuriyet Bayramımıza en yakın Pazar günü Cumhuriyet Koşusu’nu yapıyoruz. Bu koşu her sene yurt içinden ve yurt dışından katılan vatandaşlarımız tarafından ilgi görüyor. Bugün de çok yoğun bir ilgi var. İlgi gösteren bütün vatandaşımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.