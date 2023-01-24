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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminde Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor seri başı olarak katıldı. Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Kayserispor ise seri başı değildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:11 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu sona ermiş ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olmuştu. Kura çekimi sonucunda da çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.


Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Fenerbahçe-Kayserispor

Sivasspor-Gaziantep FK

Ankaragücü-Trabzonspor

Galatasaray-Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri

Sivasspor-Gaziantep FK / Fenerbahçe-Kayserispor

Galatasaray-Başakşehir / Ankaragücü-Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor
1 saat önce
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
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