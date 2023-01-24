Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu sona ermiş ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olmuştu. Kura çekimi sonucunda da çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.