Ziraat Türkiye Kupası'nda format değiştirildi

13:306/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
AA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nın 2026-27 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre Türkiye Kupası, 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak.

Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulünde, diğer turlar ise tek maç eleme usulünde oynanacak.

Eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.

#Ziraat Türkiye Kupası
#TFF
#Format
