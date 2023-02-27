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Spor

'Ziya Kaptan'a veda

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül, son yolculuğuna uğurlandı.

17:36 . 27/02/2023 Pazartesi
DHA
Ziya Şengül'ün cenazesi toprağa verildi.

Ziya Şengül'ün cenazesi toprağa verildi.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Ziya Şengül, yüksek ateş ve nefes darlığı nedeniyle başvurduğu hastanede organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.


Türk futbolunun efsanevi isimleri arasında yer alan 79 yaşındaki Ziya Şengül için ikindi namazının ardından Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.


Cenazeye TFF eski başkanı Servet Yardımcı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçeli yöneticiler Can Gebetaş ve Ruşen Çetin, teknik direktör Mustafa Denizli, spor ve basın dünyasından birçok isim ile Şengül’ün yakınları katıldı.


Ziya Şengül, cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.




#Ziya Şengül
#Fenerbahçe
#A Milli Takım
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'Ziya Kaptan'a veda
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