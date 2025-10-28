Zorbay Küçük'ün bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar hangileri? İşte TFF'nin bahis listesinde yer alan Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar

Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından PFDK'ya sevk edilen edilen 152 hakem açıklandı. Aralarında FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün de yer aldığı liste spor gündeminde deprem etkisi yarattı. Peki Zorbay Küçük bu sezon Süper Lig'de hangi maçları yönetti? İşte TFF'nin bahis listesinde yer alan Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği maçlar...