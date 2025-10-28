Zorbay Küçük'ün bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar hangileri? İşte TFF'nin bahis listesinde yer alan Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aralarında Süper Lig'de görev alan üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de yer aldığı 152 hakemi PFDK'ya sevk etti. Sevklerin ardından, Zorbay Küçük'ün bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçları araştırmaya başladı. Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında da görev alan hakem Zorbay Küçük bu sezon 6 karşılaşmada düdük çaldı. İşte o maçlar...
Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından PFDK'ya sevk edilen edilen 152 hakem açıklandı. Aralarında FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün de yer aldığı liste spor gündeminde deprem etkisi yarattı. Peki Zorbay Küçük bu sezon Süper Lig'de hangi maçları yönetti? İşte TFF'nin bahis listesinde yer alan Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği maçlar...
Zorbay Küçük'ün bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar
- - Trabzonspor 2-0 Eyüpspor
- - Alanyaspor 0-1 Galatasaray
- - Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği
- - Başakşehir 0-0 Eyüpspor
- - Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor (VAR)
- - Kocaelispor 0-1 Samsunspor
Yönettiği diğer maçlar
Kairat Almaty 1-4 Real Madrid
FC Drita 1-0 Differdange 03
Rosenborg 0-0 Hammarby
Esenler Erokspor 1-1 Bodrum FK
TFF Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'nin açıklamasına göre TFF Hukuk Müşavirliği, 7'si üst klasman hakem, 15'i üst klasman yardımcı hakem olmak üzere toplam 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline verdi.
PFDK'ye sevk edilen üst klasman hakemleri arasında FIFA kokartlı Zorbay Küçük'ün yanı sıra Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun, yer aldı.
Klasman yardımcı hakem: Abdullah Yalçınkaya, Adem Mazlum, Ahmet Emre Demirci, Ahmet Kıvanç Kader, Ahmet Tolga Tomar, Ali Mert Beyde, Arif Taşkın, Atahan Kandır, Atakan Yüzlü, Aykut Yılmaz, Baran Karaman, Baran Can Durmuş, Batuhan Topçu, Berk Tezcan, Buğra Doğhan, Burak Yanardağ, Cem Harman, Cihad Buyurgan, Cihan Ahmet Göre, Cihat Sevi, Coşkun Yalçın, Çağrı Ateş, Emre Kaya, Eray Görgün, Erdoğan Sertan Akman, Erkan Arslan, Fatih Yüzbaşı, Fatih Tizci, Furkan Yıldız, Furkan Çıraklar, Furkan Kocayıldız, Furkan Genç, Furkan Şekerci, Hakan Tunç, Hakan Erkan, Hakan Şahin, Hakan Can Yılmaz, Hüseyin Sağlık, İbrahim Bayram, İbrahim Alaka, İbrahim Zengin, İlyas Samet Yelen, Kerem Yıldız, Mehmet Ali Yılmaz, Melih Eser, Melih Sayın, Merdani Mert Çölgeçen, Mert Öztürk, Mert Baykal, Mert Şahin, Mertcan Tezcan, Metin Yalçın, Muhammet Cafer Algül, Muhammet Mahmut Delimazı, Mustafa Özel, Mustafa Sert, Mustafa Boylu, Mustafa Başol Sorgunlu, Mustafa Soner Yüce, Mücahit Değermenci, Necmi Akıncı, Nuri Miski, Nurullah Bayram, Ogün Keleş, Oğuzhan Anıl, Okan Taşköprü, Onur Han, Onur Tomak, Onur Akıncı, Osman Arslan, Ömer Mutlu, Ömer İnci, Ömer Faruk Büyükeken, Ömer Faruk Topcu, Önder Demir, Recep Güneş, Recep Tayyip Keleş, Sabri Emre Tekin, Sadık Eren Ulusoy, Satılmış Furkan Demir, Selçuk Gökgöz, Semih Kurtuluş, Süleyman Oral, Taha Berke El, Tolga Düyüncü, Ufuk Tatlıcan, Ufuk Çelebi, Ufuk Osman Solmaz, Ulaş Kaçmaz, Umut Kaptan, Umut İkisivri, Yakup Yapıcı, Yasin Şen, Yasin Emre Ceylan.