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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sterlin yorumu: Bugün aldığımız haberlerle patladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sterlin fiyatlarına ilişkin, “İngiltere'de sterlin patladı. Övünüyorlardı. Bugün aldığımız haberlerle patladılar.” dedi. Serbest piyasada döviz fiyatlarını takip eden yatırımcılar Sterlin alış satış fiyatlarını araştırıyor. Peki Sterlin düştü mü, ne kadar düştü? Anlık Sterlin ne kadar kaç TL?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sterlin düştü mü, ne kadar düştü? Anlık Sterlin ne kadar kaç TL?
Sterlin ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomiye değinerek faiz ve enflasyon mesajı verdi. Erdoğan, ''En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir. Faizi 12'ye kadar düşürdük. Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sterlin fiyatlarına ilişkin ise “İngiltere'de sterlin patladı. Övünüyorlardı. Bugün aldığımız haberlerle patladılar.” dedi. Peki Sterlin ne kadar düştü? Sterlin alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Sterlin Kuru Ne Kadar, Kaç TL?

Sterlin alış fiyatı 20,1368 TL,

Sterlin satış fiyatı 20,1565 TL.

Dolar ne kadar?

Dolar alış fiyatı 18,5377 TL,

Dolar satış fiyatı 18,5435 TL,

Euro ne kadar?

Euro alış fiyatı 18,0044 TL,

Euro satış fiyatı 18,0228 TL.

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