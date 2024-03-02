"Mart ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk haftası bir önceki aya ait enflasyon rakamlarını paylaşıyor. (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları birçok alanda fiyatların düzenlenmesi için etkili oluyor. Geçtiğimiz yıl kira artışında fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla sınırlama getirilmişti. Kira artış sınırlaması Temmuz 2024’e kadar uzatılsa da dükkan ve ev sahipleri kira artış oranını yakından takip ediyor. Peki Mart ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?