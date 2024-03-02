Yılın ikinci enflasyon rakamı pazartesi günü açıklanacak. Ocak ayında enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 6,7 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 64,86 olarak gerçekleşti. Gözler şimdi şubat ayı rakamlarında. Peki, enflasyonun ne zaman zirve yapması ve ne zaman düşüşe geçmesi bekleniyor? Detaylar haberimizde...
ŞUBAT AYI ENLASYON ORANI BELLİ OLUYOR
Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı TÜFE verilerini 4 Mart Pazartesi günü bildirecek. Açıklama saat 10.00’da gelecek.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NETLEŞTİ
Ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı. Ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.
Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de Şubat’ta yüzde 42,46 oldu.
Böylece yıllık enflasyonun Kasım 2022’den sonra ilk kez en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞINDA TEMMUZ ZAMMI HESABI
Öte yandan enflasyon rakamları Memur, memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşları üzerinde kritik öneme sahip. Milyonlarca kişi Temmuz zammı için hesaplamalara şimdiden başladı. Eğer enflasyon beklentiler dahilinde gelirse SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden 11,01'lik zammı cebe koyacak.
OCAK'TA ENFLASYON AYLIK %6,7, YILLIK %64,86 GELDİ
Ocak ayında enflasyon, TÜFE'de aylık bazda yüzde 6,7 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 64,86 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise ocakta yüzde 4,14 artarken, yıllık bazdaki artış ise yüzde 44,20 olarak gerçekleşti.
Ocak ayında en yüksek artış hava yolu ile yolcu taşımacılığında oldu. En az artış gösteren ürünler ise çocuk, kadın ve erkek giyimi olarak verilere yansıdı.