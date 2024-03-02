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Enflasyon rakamı belli oluyor! Şubat ayı enflasyon rakamı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon açıklaması'nda...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verilerini duyuracak. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Bir aya ait enflasyon oranı ise ayın tamamlanmasının ardından belli oluyor. Şubat ayı enflasyon oranı da Mart ayında açıklanacağı için yeni ayın gelmesiyle birlikte Şubat ayı enflasyon oranı tarihi merak kazandı. 2024 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

12:33 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:12 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Enflasyon rakamı
Enflasyon rakamı

Yılın ikinci enflasyon rakamı pazartesi günü açıklanacak. Ocak ayında enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 6,7 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 64,86 olarak gerçekleşti. Gözler şimdi şubat ayı rakamlarında. Peki, enflasyonun ne zaman zirve yapması ve ne zaman düşüşe geçmesi bekleniyor? Detaylar haberimizde...

ŞUBAT AYI ENLASYON ORANI BELLİ OLUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı TÜFE verilerini 4 Mart Pazartesi günü bildirecek. Açıklama saat 10.00’da gelecek.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

Ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı. Ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de Şubat’ta yüzde 42,46 oldu.

Böylece yıllık enflasyonun Kasım 2022’den sonra ilk kez en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞINDA TEMMUZ ZAMMI HESABI

Öte yandan enflasyon rakamları Memur, memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşları üzerinde kritik öneme sahip. Milyonlarca kişi Temmuz zammı için hesaplamalara şimdiden başladı. Eğer enflasyon beklentiler dahilinde gelirse SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden 11,01'lik zammı cebe koyacak.

OCAK'TA ENFLASYON AYLIK %6,7, YILLIK %64,86 GELDİ

Ocak ayında enflasyon, TÜFE'de aylık bazda yüzde 6,7 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 64,86 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise ocakta yüzde 4,14 artarken, yıllık bazdaki artış ise yüzde 44,20 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında en yüksek artış hava yolu ile yolcu taşımacılığında oldu. En az artış gösteren ürünler ise çocuk, kadın ve erkek giyimi olarak verilere yansıdı.


Mart ayı kira artış oranı 2024: Mart ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Mart ayı kira artış oranı 2024: Mart ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

"Mart ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk haftası bir önceki aya ait enflasyon rakamlarını paylaşıyor. (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları birçok alanda fiyatların düzenlenmesi için etkili oluyor. Geçtiğimiz yıl kira artışında fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla sınırlama getirilmişti. Kira artış sınırlaması Temmuz 2024’e kadar uzatılsa da dükkan ve ev sahipleri kira artış oranını yakından takip ediyor. Peki Mart ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?


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#şubat enflasyon rakamı
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