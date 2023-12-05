Süper Lig gol krallığı güncel liste
’de 14. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gol krallığı zirvesi değişti. 11 golle lider konumda bulunan Mauro Icardi 14. haftayı boş geçti. Gol krallığı zirvesinde ilk 5’te Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Kayserispor ve Antalyaspor’dan futbolcular yer aldı. Peki, Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim? İşte sorunun cevabı.
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SON DURUM
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SON DURUM
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
#Süper Lig
#gol krallığı
#14. hafta
9 dakika önce