SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SON DURUM

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor’u konuk etti. Ev sahibi Fenerbahçe maçtan 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Goller dakika 17’ Sebastian Szymanski, 42’ İrfan Can Kahveci, 50’ Rey Manaj, 68’ Alaaddin Okumuş (k.k.), 75’ Edin Dzeko’dan geldi. Fenerbahçe bu sonuçla ligde 12. galibiyetini alarak averajla liderliğini korudu. Sivasspor ise 15 puanla 13. sırada yer aldı. Fenerbahçe - Sivasspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.