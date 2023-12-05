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Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim? Gol krallığı sıralaması güncel liste - 5 Aralık 2023

Trendyol Süper Lig’de 14. hafta maçları tamamlandı. Gol krallığında zirveyi oynayan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi haftayı boş geçti. En yakın takipçisi Fenerbahçe’li golcü Edin Dzeko bu hafta Sivasspor’u 4-1 mağlup ettikleri maçta 1 gol kaydetti. Gol krallığında ilk 3’de yer alan Aytaç Kara ise Gaziantep’i 4-2 mağlup ettikleri maçta 1 gol kaydederek gol sayısını 9’a çıkardı. Peki, Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim, birincinin kaç golü var? İşte detaylar.

16:27 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Süper Lig gol krallığı güncel liste
Süper Lig gol krallığı güncel liste
’de 14. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gol krallığı zirvesi değişti. 11 golle lider konumda bulunan Mauro Icardi 14. haftayı boş geçti. Gol krallığı zirvesinde ilk 5’te Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Kayserispor ve Antalyaspor’dan futbolcular yer aldı. Peki, Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim? İşte sorunun cevabı.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SON DURUM

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



#Süper Lig
#gol krallığı
#14. hafta
9 dakika önce
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Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim? Gol krallığı sıralaması güncel liste - 5 Aralık 2023