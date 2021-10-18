Süper Lig 9'uncu Hafta Maç Özetleri İzle

Süper Lig'de 9'uncu hafta maç özetleri izle. Süper Lig'de oynanan maçlarla spor gündemine Fenerbahçe Trabzospor derbisi damga vurdu. Trabzonspor tekrardan liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor’da, Bakasetas 2 gole imza attı. Namağlup yoluna devam eden Karadeniz ekibi liderlik koltuğuna otururken, Yunan oyuncu attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının hücum hattına önemli katkı sağladı.

GALATASARAY: 1 - 0: KONYASPOR

Galatasaray, Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’deki galibiyet serisini 3’e çıkardı.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed’in golü ile 1-0 sahadan galip ayrıldı ve puanını 17’e yükseltti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de 3’e çıkardı. Aslan bu maç öncesinde Göztepe ve Çaykur Rizespor’u mağlup etmişti.

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Galatasaray bu hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova ile, Süper Lig’de yine deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRABZONSPOR FENERBAHÇE: 3-1 (ÖZET)

Süper Lig’in 9'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla namağlup serisini 9 maça çıkaran ve puanını 21’e yükselten Trabzonspor zirve koltuğunu Fenerbahçe’den devralırken, sarı-lacivertliler ise 19 puanda kaldı.

2’nci dakikada Nwakaeme’nin savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Djaniny’in ceza sahası sol çaprazından içeriye çıkardığı topla arka direkte buluşan Gervinho’nun vuruşunda son anda savunma araya girerek önemli bir pozisyonu uzaklaştırmayı başardı.

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3’üncü dakikada ceza sahası içerisinde Valencia ile Hugo'nun mücadelesi sonrasında top Rossi'nin önünde kaldı. Onun sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak i Uğurcan’ın solundan direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

20’nci dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası solunda topla buluşan Bakasetas’ın kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

21’inci dakikada Osayi-Samuel’in pasında penaltı noktasının sağında topla buluşan Mesut’un gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan kontrol etmeyi başardı.

23’üncğ dakikada ceza sahası yayının hemen sağında Djaniny kaleye giderken Min-Jae’nin yaptığı faulle yerde kaldı. 14’üncü dakikadan sarı kartı bulunan Min-Jae, yaptığı bu faul sonrası ikinci sarı kart ile hakem Ali Şansalan tarafından oyundan ihraç edildi.

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25’inci dakikada ceza sahası yayının sağından kazanılan serbest vuruşta Bakasetas’ın doğrudan kaleye gönderdiği top Altay’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

26’ncı dakikada Ferdi’nin ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

42’nci dakikada Peres’in ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye gönderdiği topu Altay son anda uzanarak direk dibinden çıkardı.

45 3’üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas’ın altı pasın gerisine ortasına iyi hareketlenen Hugo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

55’inci dakikada Bakasetas’ın uzaktan kaleye gönderdiği sert şutu Altay kontrol etti.

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58’inci dakikada Berat’ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut az farkla yandan auta gitti.

67’nci dakikada Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası sol çaprazından uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şut yandan dışarıya çıktı.

80’inci dakikada sağ kanattan Yusuf’un ortasına ön direkte iyi yükselen Dorukhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü devamında savunma Djaniny’den erken davranarak altı pas üzerinden topu uzaklaştırdı.

83’üncü dakikada Cornelius Szalai’nin müdahalesi sonrası yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Daha sonra yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan penaltı noktasını işaret etti.

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87’nci dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlak Altay’ın solundan ağlara gitti: 2-1.

90’ncı dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür’ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius’un vuruşunda Altay meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Penaltı noktası üzerinde Yusuf önünde kalan meşin yuvarlağı yeniden kaleye gönderdi, Altay’ın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

NWAKAEME VE PERES DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, karşılaşmanın 40’ncı dakikasında kasık bölgesinde ağrı hissedince kenar yönetimine devam edemeyeceğini iletti. Bir süre daha oyunda kalan Nwakaeme, 43’üncü dakikada oyundan çıkarak yerini Yusuf Sarı’ya bıraktı. İkinci yarının başlarında ise sağ ayağında ağrı hisseden sağ bek oyuncusu Bruno Peres 49’uncu dakikada kendisini yere bıraktı. Maça devam edemeyen Peres’in yerine Dorukhan 51’inci dakikada Dorukhan oyuna dahil oldu.

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SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

BEŞİKTAŞ: 3 - 2 :MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÖZET

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti.

24’üncü dakikada Medipol Başakşehir atağında Caiçara'nın savunma arkasına attığı pası göğsüyle önüne indiren Berkay’ın çaprazdan şutu direğin yanından auta çıktı.

25’inci dakikada Rıdvan Yılmaz, sol kanattan ön direğe ortaladı, altı pas içinde Epureanu'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

40’ıncı dakikada Edin Visca'nın ceza sahasının dışından şutunda top kaleci Mert'ten seken topu Okaka yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0.

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Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

53’üncü dakikada Deniz’in ara pasında topla buluşan Chadli’nin karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta kaleci Mert gole izin vermedi.

59’uncu dakikada Başakşehir’de Epureanu’nun geri pasında Volkan Babacan topu uzaklaştırmadı ve top önünde bulan Alex’in yerden kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-1.

74’üncü dakikada Josef’in pasında Batshuayi’nin sol çaprazdan şutunda kaleci Volkan topu kornere çeldi.

77’nci dakikada Visca’nın yerden ceza sahası dışında pasında Tolga’nın sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

83’üncü dakikada Gulbrandsen’in sol kenardan içeriye çevirdiği topta Okaka’nın dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

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85’inci dakikada Berkay’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca, topu geriye bıraktı, Gulbrandsen’in yerden köşeye şutu ağlarla buluştu: 3-1.

90 1’inci dakikada Atilla Karaoğlan VAR’a giderek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi topu ağlara gönderdi: 3-2.

Mücadele Başakşehir’in 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

SÜPER LİG 8'İNCİ HAFTA FİKSTÜRÜ