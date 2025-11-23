Süper Lig puan durumu 13. hafta: Lig'de dengeler değişiyor! İşte güncel puanlar

Milli ara sonrasında Süper Lig'de 13. hafta dün oynanan üç karşılaşma ile başlamıştı. Bugün oynanan Göztepe-Kocaelispor, Beşiktaş-Samsunspor, Alanyaspor-Kasımpaşa ve Rizespor-Fenerbahçe maçlarıyla birlikte puan tablosu da değişti. Süper Lig'de Galatasaray 32 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Fenenerbahçe'nin ise Rize maçı öncesi 28 puanı bulunuyor. İşte Süper Lig 13. hafta puan durumu ve bugünkü maçlardan bilgiler.





SÜPER LİG PUAN DURUMU





Beşiktaş - Samsunspor: 1-1

Beşikta, Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig’in 13’üncü haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor’u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 17.00’de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen üstlendi. Beşiktaş karşılaşmaya, “Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Cerny, Toure ve Abraham” 11'i ile çıktı. Konuk Samsunspor ise “Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Eyüp Aydın, Musaba, Ndiaye” 11’i ile sahada yer aldı.





Karşılaşmaya daha etkili başlayan Samsunspor, 11’inci dakikada Musaba ile öne geçse de ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Bu pozisyondan birkaç dakika sonrasında Samsunspor bu kez duran topla etkili oldu. Zeki Yavru’nun ortasında Drongelen kafayla penaltı noktasına indirdi. Holse’nin şutunda top kaleci Ersin’de kaldı. 36’ncı dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Samsunspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Cerny’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Cengiz’in sert şutunda meşin yuvarlak Samsunspor savunmasından döndü. Bu pozisyonun ardından Borevkovic’in elle oynadığı gerekçesiyle VAR’dan yapılan uyarıyla hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonu izledi ancak penaltı kararı çıkmadı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.





55’inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cengiz’in topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Toure, Borekovic’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 57’nci dakikada Cengiz Ünder, penaltı atışında kaleci Okan Kocuk’u ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi: 1-0. Samsunspor, 66’ncı dakikada eşitliği yakaladı. Cengiz Ünder’in hatalı geri pasında araya giren Cherif Ndiaye, Ersin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-1. Golün ardından Holse ve Polat Yaldır ile pozisyonlara giren konuk ekip, Ersin Destanoğlu’nu geçemedi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.







