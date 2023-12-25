Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı. Adana Demirspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Tümosan Konyaspor sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2- kazandı. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu tablosu.
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3
MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1
Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1
İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ
13 Ocak Cuma maç programı
17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)
14 Ocak Cumartesi maç programı
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
15 Ocak Pazar maç programı
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)