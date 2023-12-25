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Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu: Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü

Süper Lig puan durumunu bu hafta maçları sonrası merak konusu. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, 4 maç sonra galip geldi. TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-0 yendi. Peki Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 18. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu.

09:36 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu tablosu
İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu tablosu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı. Adana Demirspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Tümosan Konyaspor sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2- kazandı. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu tablosu.

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3

MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1

Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ

13 Ocak Cuma maç programı

17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi maç programı

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

15 Ocak Pazar maç programı

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

#Süper Lig
#Süper Lig puan durumu
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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