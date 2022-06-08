Süper Lig'de 2022-2023 transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşta tarihler!

Futbolseverler transfer dönemi öncesi geri sayıma geçti, beklenen açıklama TFF'den geldi. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarı olmak futbolseverler, takımlarının yapacağı takviyeleri heyecan ve merakla bekliyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022 yaz transfer ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Futbolda "yaz transfer" olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu ilk transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Cuma günü resmen başlayacak, 8 Eylül Perşembe günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te tamamlanacak.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

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TFF 2. Lig'de müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. TFF 3. Lig'de ise karşılaşmalar 3-4 Eylül 2022 tarihinden itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.