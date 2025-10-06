Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 240 sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 2025 yılı personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 240 sözleşmeli daimi personel istihdam edecek. Başvurular 7–17 Ekim 2025 tarihleri arasında kariyerkapisi.gov.tr üzerinden yapılacak. Alım; mühendis, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker, orman muhafaza memuru ve çeşitli branşlarda gerçekleştirilecek.
İstihdam seferberliği kapsamında yeni bir ilan yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 240 kişilik kadro için alım sürecini başlattı. Farklı branşlarda yapılacak alımlar, genç istihdamına katkı sağlayacak.
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ DAİMİ PERSONEL ALIMI
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 6 Ekim 2025 tarihli resmi X hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde merkez teşkilatımıza 143 ve taşra teşkilatlarımıza 97 olmak üzere toplam 240 personel alımı gerçekleştireceğiz.
240 SÖZLEŞMELİ DAİMİ PERSONEL DAĞILIMI
Mühendis: 33 kişi
Büro personeli: 53 kişi
Destek personeli: 67 kişi
Koruma ve güvenlik personeli: 46 kişi
Orman muhafaza memuru: 7 kişi
Tekniker: 13 kişi
Veteriner hekim: 6 kişi
Şehir plancısı: 4 kişi
Mimar: 3 kişi
Biyolog: 2 kişi
Avukat: 5 kişi
Arkeolog: 1 kişi