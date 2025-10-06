Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 240 sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

20:106/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 2025 yılı personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 240 sözleşmeli daimi personel istihdam edecek. Başvurular 7–17 Ekim 2025 tarihleri arasında kariyerkapisi.gov.tr üzerinden yapılacak. Alım; mühendis, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker, orman muhafaza memuru ve çeşitli branşlarda gerçekleştirilecek.

İstihdam seferberliği kapsamında yeni bir ilan yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 240 kişilik kadro için alım sürecini başlattı. Farklı branşlarda yapılacak alımlar, genç istihdamına katkı sağlayacak.


DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ DAİMİ PERSONEL ALIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 6 Ekim 2025 tarihli resmi X hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde merkez teşkilatımıza 143 ve taşra teşkilatlarımıza 97 olmak üzere toplam 240 personel alımı gerçekleştireceğiz.


240 SÖZLEŞMELİ DAİMİ PERSONEL DAĞILIMI

Mühendis: 33 kişi

Büro personeli: 53 kişi

Destek personeli: 67 kişi

Koruma ve güvenlik personeli: 46 kişi

Orman muhafaza memuru: 7 kişi

Tekniker: 13 kişi

Veteriner hekim: 6 kişi

Şehir plancısı: 4 kişi

Mimar: 3 kişi

Biyolog: 2 kişi

Avukat: 5 kişi

Arkeolog: 1 kişi

Başvurular:
07.10.2025 – 17.10.2025 (Dahil) tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı kariyerkapisi.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.

