Yurt dışında özellikle Avrupa'da en çok turist çeken bölgelerin başında Roma ve Amsterdam gibi tarihsel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve pek çok eşsiz yapıyı içerisinde barındıran şehirler geliyor.

Roma'da Nerede Kalınır?

Tarih sahnesinde oldukça önemli bir yere sahip olan Roma, pek çok tarihsel zenginliğe sahip olmakla birlikte yaklaşık olarak 3 bin yıldır günümüze kadar ulaşmayı başarabilmiştir. Doğal güzellikleri ve insanı derinden etkileyen tarihsel zenginlikleri ile birlikte her yıl milyonlarca ziyaretçiye evsahipliği yapan Roma şehri, konum olarak da oldukça cazibesi yüksek bir noktada olduğundan farklı konaklama seçeneklerini ziyaretçilerine sunuyor. Aynı zamanda İtalya'nın başkenti olan Roma'ya yıl içerisinde yerli ve yabancı olmak üzere birçok turist geldiğinden Roma'da turizmin oldukça gelişmiş bir yapıda olduğunu söylemek mümkündür.

İtalya'nın nüfus açısından en kalabalık şehirlerinden birisi olan Roma, Lazio bölgesinin en büyük illerinden birisi olmakta olup, Tibet nehrinin hemen yanı başında kurulmuştur. Antik bir kent olma özelliği taşıyan Roma'da 6 adet bölge mevcuttur. Bu bölgeler; Trastevere, Tarihi Kent merkez, Vatikan çevresi, Via Veneto Caddesi, Termini Çevresidir. Dolayısıyla Roma'yı ziyaret etmek istiyorsanız, bu bölgeleri kendi içerisinde gezmeniz size avantaj getirecektir. Belirtildiği gibi yıl içerisinde milyonlarca yabancı ve yerli ziyaretçinin akınına uğrayan Roma'da birçok konaklama alternatifi bulunuyor.

Bu şehirde konaklama seçeneklerinin oldukça fazla olması, bölgeyi ziyaret eden turistleri rahatlatmaktadır. Roma'da kalmak ve tatil gerçekleştirmek istiyorsanız kiralık ev ya da apart kiralayabilir, ekonomik hostellerde konaklayabilir veya lüks bir tatil geçirmek için tam teşekküllü otelleri tercih edebilirsiniz. Uygun fiyatlı bir tatil planı yapıyorsanız konaklama tercihinizi, Viminale View Hotel ve Hotel Roma'dan yana kullanabilirsiniz.

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Amsterdam'da Nerede Kalınır?

Bisiklet kenti olarak anılan Amsterdam şüphesiz, Avrupa'nın en çok turist çeken kentleri arasında bulunuyor. Özgürlük şehri olarak da anılan kent, yaklaşık olarak 800 binin üzerinde bir nüfus kalabalığına sahiptir. Amsterdam, aynı zamanda Hollanda'nın başkenti olmasına karşın, ülke Lahey merkezli olarak yönetiliyor. Pek çok kültür ve medeniyetin kesişim noktası olan bir bölgede kurulan kent, oldukça kozmopolit bir yapıdadır. Ülkenin Lahey merkezli olarak yönetilmesi şehrin, sakin bir yapıda olmasını sağlamıştır. Sakinlik ve dinginlik arayanların tercih edebileceği bir tatil kenti olan Amsterdam'da oldukça keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Yıl içerisinde yüz binlerce turist ağırlayan kent, birçok konaklama alternatifine sahiptir.

Bisiklet cenneti olarak isimlendirilen Amsterdam'da neredeyse 1 milyona yakın bisiklet yer alıyor. Dolayısıyla burayı ziyaret ettiğinizde araba ve korna gürültülerinden ziyade bisikletli insanları daha çok göreceksiniz. Doğal güzellikleri, milli parkları, müzeleri ve tarihsel mimarileri ile sanatın ve kültürün buluştuğu bir kent olan Amsterdam'da uygun fiyatlı tatil geçirmek istiyorsanız ilk tercihiniz hostel tutmak ya da apart ve ev kiralamak olmalıdır. Airbnb sitesi üzerinden Nerede Kalınır sitesinin referansı ile indirimli olarak apart ya da ev kiralayabilirsiniz. Eğer lüks bir tatil arayışı içerisindeyseniz ve gece hayatının aktif olduğu bölgelerde konaklamak istiyorsanız, Conservatarium Hotel, Inter Continental Amstel Amsterdam Hotel, De L’Europe Amsterdam Hotel gibi tam yıldızlı otelleri tercih edebilirsiniz. Ucuz hostellerde konaklamak içinse Bilderberg Garden Hotel ve Grand Hotel Amrâth Amsterdam hostelini tercih edebilirsiniz

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Nerede Kalınır?

Sık sık turistik ya da iş amaçlı seyahat gerçekleştiren birçok kişi, gittiği bölgelerde nerede kalınır sorusunu sormaktadır. Ziyaretçilerin birçoğu aynı zamanda nerede ne yenir ne içilir? nerede eğlenilir? nereler ziyaret edilir? hangi müzelere gidilir? gibi tarz da sorular da yöneltmektedir. Eğer sizler de bu tarz sorular soruyor ve güvenilir öneriler duymak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey Nerede Kalınır isimli siteyi ziyaret etmek olmalıdır. Bu web adresinde nerede kalabileceğinize dair konaklama alternatiflerini inceleyebilir, bütçeniz doğrultusunda kalabileceğiniz konaklama alternatiflerini tercih edebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra https://www.neredekalinir.net adresinde, ziyaret etmeyi düşündüğünüz şehirdeki gezilebilecek yerler, gece hayatı, yemek kültürü, tarihsel zenginlikler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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