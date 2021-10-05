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Tavuklu siron nasıl yapılır?

Siron ülkemizde birçok farklı şehirde yapılan ve şahirlere göre de Sinor, Siron, Sirom gibi farklı isimlendirilen bir yemek çeşididir. Tavuklu siron ise yalancı banduma şeklinde bir tariftir. Lezzetli tavuklu siron nasıl yapılır? İşte ilk kez deneyecekler için tavuklu siron tarifi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tavuklu siron nasıl yapılır?
tavuklu siron

Tavuk mantısı da denilen tavuklu siron tarifi hazır yufkadan yapılan pratik ve lezzetli bir tariftir. Bilinen klasik sironun tavuk ile lezzetlendirilmiş hali olan tavuklu siron tarifi ve yapımını sizler için derledik.

TAVUKLU SİRON TARİFİ

Siron İçin:

1 adet tavuk göğsü

2 adet yufka

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

İç Sosu İçin:

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

1 kase süzme yoğurt

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı domates püresi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay bardağı su

TAVUKLU SİRON NASIL YAPILIR?

İç sosunun malzemelerini bir kapta karıştırın. Yufkanın birini açıp içine sosu sürün. Yufkanın ucunu ve yanlarını katlayıp tavuğun yarısını katladığınız kısma koyun ve rulo yapın.

İki parmak aralıklarla kesip küçük bir fırın kabına dizin. Diğer yufkaya da aynı işlemi yapıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp kıtır kıtır olduğunda fırından çıkarın.

O sırada sos tavasına yağı ve salçayı alıp kavurun. Domates sosunu da koyup pişirin.

Fırından çıkardığınız sironu bir tabağa alıp önce yoğurt ardından hazırladığınız sosu dökün.

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