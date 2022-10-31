Özgün Tekbir ne demek? Nasıl getirilir?
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Tekbir ne demek? Nasıl getirilir?

Tekbir, Allah’ın zatı, sıfatları ve fiilleri itibariyle her şeyden yüce ve üstün olduğu manasına gelen Arapça ‘’Allahuekber’’ cümlesini söylemeyi ifade eder. Başta namaz olmak üzere birçok ibadette kullandığımız tekbir, Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçmektedir. İslamiyet’te namaz, hac, kurban gibi ibadetlerde tekbire yer verildiği gibi Allah’ın azametinin temaşa edildiği her yerde ve gündelik hayatta çeşitli vesilelerle tekbir getirilmesi tavsiye edilmiştir. Peki tekbir getirmenin faziletleri neler? Tekbir Kur’an-ı Kerim’de hangi ayetlerde geçmektedir? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tekbir ne demek? Nasıl getirilir?
Tekbir

Sözlükte “yüceltmek, büyük olduğunu kabul etmek” anlamındaki tekbir, her gün beş vakit namazdan önce ezan ve farz namazlara durulurken okunur. Namaz haricinde de herhangi bir iş yaparken, yemek yerken, savaşırken, ölürken , doğarken ve daha birçok yerde Müslümanlar tekbirlerle sevinirler. Birçok fazileti bulunan bu kelime ile ilgili her şey haberimizde.

TEKBİR GETİRMENİN FAZİLETLERİ

> Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Kim sabah yüz ve akşam yüz defa olmak üzere “Allahu ekber” derse, o gün hiçbir kimse bunun benzerini söyleyen dışında bu kimseden daha büyük amel işlemiş olmaz.” (Tirmizî, Deavât, 62).

> Bir gün Resûlullah Efendimiz zikrin Hak katındaki kıymetini ifâde sadedinde ashâbına:

“−Size en hayırlı, Allah katında en değerli, derecenizi en fazla yükseltecek, sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu haber vereyim mi?” diye sormuştu. Onlar da:

“−Evet, söyleyiniz!” dediler. Resûl-i Ekrem de:

“−Allah’ı zikretmektir.” buyurdu. (Tirmizî, Deavât, 6)

Hadislerden de yola çıkılarak tekbir bir müslümanın hayatında yaygın biçimde yer tutması gereken faziletli bir zikirdir.

TEKBİR KELİMESİNİN KUR’AN-I KERİM’DE GEÇTİĞİ AYETLER

Bakara Suresi - 185 . Ayet Tefsiri için tıklayın.

İsrâ Suresi - 111 . Ayet Tefsiri için tıklayın.

Hac Suresi - 37 . Ayet Tefsiri için tıklayın.

Müddessir Suresi - 3 . Ayet Tefsiri için tıklayın.

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