1 trilyon dolarlık yavaşlatma davası

Apple’ın güncelleme sonrası eski cihazların yavaşlattığına dair itirafı başına bela olmaya başladı. Açıklamanın ardından hakkını aramak isteyen tüm kullanıcılar bir bir teknoloji devine dava açmaya başladı. Kaliforniya’da yaşayan Violetta Mailyan isimli bir kadın, iPhone’ları kasıtlı olarak yavaşlatarak insanları daha yeni iPhone modelleri almaya zorlaması iddiasıyla Apple’a 1 trilyon dolarlık tazminat davası açtı. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan raporlar, test sonuçları ve nihayetinde Apple’ın açıklaması ile iPhone kullanıcılarının haksız olmadıklarını ortaya çıktı.

ESKİ MODELLER ZAMANLA YAVAŞLATILIYOR

Eski iPhone modelleri zaman geçtikçe yavaşlıyordu; fakat yeni iOS sürümü cihaza ‘ağır’ geldiği için değil, Apple işlemci hızını kıstığı için. Li-Ion hücrelerinin ömürleri kısıtlı olduğundan Apple, bir ‘güvenlik önlemi’ olarak iPhone’ların pil kapasitesi yüzde 80’in altına düştüğünde işlemci hızını otomatik olarak yavaşlatıyordu. Böylece kullanıcılar rastgele kapanan telefon ya da hızlı biten şarjla uğraşmak yerine daha yavaş bir telefon kullanıyorlardı.

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AYNI GEREKÇEYLE 9’UNCU DAVA

Apple’ın kullanıcılardan yıllardır sakladığı bu gerçeğin ortaya çıkması ile birlikte iPhone kullanıcıları tek tek Apple’ı dava etmeye başladı. Şu ana kadar Apple’a ‘telefon yavaşlatma’ sebebi ile açılan dava sayısı 9’a çıkmış durumda ve her geçen gün artmaya devam ediyor. Violetta Mailyan ve bir grup avukat ise Apple’a açtıkları davada rekor bir tazminat talebinde bulundu. Mailyan, cihaz yavaşlatma sebebi ile Apple’dan tam olarak 999 milyar 999 milyon 999 bin dolar (3,8 trilyon TL) istiyor.