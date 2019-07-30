2020 model iPhone'lara 5G desteği

Telefon üreticileri, 5G desteğine sahip modelleri piyasaya sürmeye başladı. Şu an sayıca oldukça az olan 5G'li telefonların 2020 yılında büyük artış göstermesi bekleniyor. Apple da 2020 yılında pek çok telefon üreticisinin kullanacağı 5G teknolojisini iPhone'larında kullanmayı planlıyor.

Apple'a yakın kaynaklardan biri olan analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2020 yılında tüm iPhone'larda 5G teknolojisini kullanacağını belirterek 5G'siz bir iPhone modelinin bulunmayacağını söyledi. Analist Kuo'ya göre en düşük iPhone modelinde bile 5G bulunacak.