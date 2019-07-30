Teknoloji 2020 model iPhonelara 5G desteği
MOBİL

2020 model iPhone'lara 5G desteği

Apple tarafından bu yıl tanıtılacak iPhone'larda 5G teknolojisi bulunmayacak ancak 2020 yılında kullanıma sunulacak iPhone'lar bu teknolojiyi destekleyecek.

Haber Merkezi DHA
iPhone
iPhone

Telefon üreticileri, 5G desteğine sahip modelleri piyasaya sürmeye başladı. Şu an sayıca oldukça az olan 5G'li telefonların 2020 yılında büyük artış göstermesi bekleniyor. Apple da 2020 yılında pek çok telefon üreticisinin kullanacağı 5G teknolojisini iPhone'larında kullanmayı planlıyor.

Apple'a yakın kaynaklardan biri olan analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2020 yılında tüm iPhone'larda 5G teknolojisini kullanacağını belirterek 5G'siz bir iPhone modelinin bulunmayacağını söyledi. Analist Kuo'ya göre en düşük iPhone modelinde bile 5G bulunacak.

Vatandaşlık formülüyle tarihten silinecekler

Vatandaşlık formülüyle tarihten silinecekler

MİT siyah çantanın peşinde

MİT siyah çantanın peşinde

​Diplomatımızı şehit eden teröristin hedefinde siyah çanta mı vardı?
Çiftçiye müjde

Çiftçiye müjde

​Bakan Pakdemirli 6 Ağustos'ta ödeme yapılacağını açıkladı.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

Yabancılara vize süresi 10 yıla çıkarıldı.
Afetin<br> bilançosu açıklandı

Afetin
bilançosu açıklandı

​Düzce Valisi, Akçakoca için çağrıda bulundu.
İran'da artık yasal

İran'da artık yasal

​Çin dahil bir çok ülkeden madenciler akın ediyor.

Silah <br>fabrikasında yangın

Silah
fabrikasında yangın

Müdahale için iki ilden helikopter istendi.

'Kesmeyin' çağrısı

'Kesmeyin' çağrısı

​Irak'ın alımları durdurması sektörde krize yol açtı.
5,60'ın altında

5,60'ın altında

TL değer kazanıyor dolar ve euro ise hızla düşüyor.
3 terörist daha etkisizleştirildi

3 terörist daha etkisizleştirildi

​Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi.
Galatasaray yolunda

Galatasaray yolunda

​Sarı-kırmızılılar yıldız golcüye kavuşuyor.
Maraş'ın<br>tapusu bizde

Maraş'ın
tapusu bizde

Tamamının Osmanlı dönemi vakıflarına ait olduğu tescillendi.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteoroloji'den son dakika sağanak ve sel uyarısı.
Muvazzaflara operasyon

Muvazzaflara operasyon

​İzmir'de kripto 23 FETÖ'cü tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.