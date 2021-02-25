Teknoloji 2020nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu
MOBİL

2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu

Omdia araştırma şirketi, 2020'nin en çok satan akıllı telefonlarının listesini paylaştı. Ayrıca bir önceki yıla oranla bir kıyaslama da var. Listenin büyük bir bölümü Apple'a ait olsa da sıralamada Samsung'un da birçok farklı ürünü yer alıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Akıllı telefon
Akıllı telefon

, geçtiğimiz senenin en çok satan akıllı telefonlarını paylaştı. Bir önceki yılla kıyaslama da sunan tablo, iOS veya Android tarafındaki modellerin karşı karşıya görülebilmesi için büyük önem taşıyor.

Listenin tepesinde iPhone 11 yer alıyor

2019'da olduğu gibi 2020'de de en fazla satan akıllı telefon Apple'a ait. Bir önceki yıl iPhone XR modeli en fazla satan model olurken, 2020'de ise listenin başında iPhone 11 yer alıyor.

2020'nin en çok satan akıllı telefonları listesinin ilk sıralarına Apple hakim. Fakat Samsung'un da listede epey farklı modellerle yer buluyor.

Buna ek olarak 2020'deki liste yeni nesil iPhone SE ve iPhone 12 şeklinde devam ediyor. Ancak buna ek olarak Samsung'un da listenin üst sıralarında yer aldığı görülebiliyor.

Zira sıralama Galaxy A51, Galasxy A21s ve Galaxy A01 şeklinde devam ediyor. Ayrıca bu raporda satış rakamları ve satış fiyatları gibi detaylar da yer alıyor. Yani aslında diğer bir değişle 2020'de toplamda 64.8 milyon adeti Phone 11 satılmış durumda.

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