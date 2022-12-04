2023 sanal gerçekliğin yılı olacak

Deloitte, 2023 Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Öngörüleri raporunu yayınladı. Raporda öne çıkan başlıklardan biri sanal gerçeklik (VR) yükselişi oldu. Son dönemde özellikle eğitim, endüstri, sağlık, oyun, savunma sanayi, kültür ve turizm, seyahat ve eğlencede yoğun şekilde kullanılan VR, şirketlerin yatırım yaptığı bir alan haline geldi.

7 MİLYAR $’LIK PAZAR

Küresel VR pazarı bir önceki yıla göre yüzde 50 büyüyerek 7 milyar dolara ulaşacak. VR’ın her yıl artan popülaritesi ile bu büyümenin yüzde 90’ının sanal gerçeklik başlığı (VR headset) satışlarından geleceği düşünülüyor. 2023’te ortalama fiyatının 450 dolar olacağı öngörülen sanal gerçeklik başlıklarından 14 milyon adet satılacağı tahmin ediliyor. Raporda; alışverişin sosyal medyaya yöneleceği ve bu alandaki pazar büyüklüğünün yıllık 1 trilyon doları aşacağız ifade edildi.

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Metin Aslantaş

İŞ HAYATINA YENİ TEKNOLOJİLER

Deloitte Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Lideri Metin Aslantaş, dünyada yükselen VR kullanma eğiliminin farklı alanlara da taşınacağını belirtti. Aslantaş; iş deneyimlerinin simülasyonlarında, kurumsal ve endüstriyel sistemleri görselleştirmekte ve mesafe nedeniyle oluşması muhtemel zorlukların üstesinden gelinmesinde VR’ın hayatı kolaylaştırdığını vurguladı.