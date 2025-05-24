Sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar problemin neyden kaynaklandığını araştırıyor.





X uygulaması çöktü mü?





X uygulamasında şu an raporlara göre global çapta bir problem yaşanıyor. Problemin neyden kaynaklandığı ise bilinmiyor.





Konu ile ilgili henüz X yetkililerinden resmi bir açıklama gelmedi.









'Hay aksi bir hatayla karşılaştık' hatası ne anlama geliyor?





Kullanıcılar, X'in ana sayfasına girerken 'Hay aksi, bir hatayla karşılaştık' yazısı alıyor. Bu yazı, 'Bağlantı problemi' olarak bilinmektedir fakat şu an X platformundaki bu yazı, uygulamadan kaynaklanıyor.





Yaşanan problem Türkiye genelinde olduğu gibi farklı ülkelerden de rapor ediliyor.





Down Detector verilerine göre, eski adıyla Twitter olarak bilinen platformadaki kesinti saat 15:13 sularında başladı.















