327.000 TL'lik ev geliyor: Elon Musk bombayı patlattı 2026 yılında satışa çıkacak

12:455/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
76 metrekare büyüklüğündeki bu kompakt evlerin fiyatı 7.789 dolar (yaklaşık 327 bin TL) olarak belirlendi.
76 metrekare büyüklüğündeki bu kompakt evlerin fiyatı 7.789 dolar (yaklaşık 327 bin TL) olarak belirlendi.

Elektrikli araç sektöründe çığır açan Tesla, şimdi de konut dünyasında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Elon Musk’ın öncülüğünde geliştirilen “Tesla Tiny House” projesi, 2026 yılında satışa sunulacak. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan, kendi elektriğini ve suyunu üretebilen bu akıllı evler, şu anki planlamalara göre 327 bin TL’lik fiyatla satışa çıkacak. SpaceX teknolojisinden esinlenen dayanıklı yapısı ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken proje, hem çevre dostu hem de afetlere karşı güvenli bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Tesla’nın CEO’su ve dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk, elektrikli otomobillerden sonra şimdi de konut sektörüne el attı. Musk, “Tesla Tiny House” adını taşıyan yeni projesiyle, tamamen otonom ve çevre dostu olduğunu iddia ettiği akıllı evleri piyasaya sunmaya hazırlanıyor...



Evler, ön üretimli modüller halinde gönderiliyor ve klasik inşaat sürecine gerek kalmadan kısa sürede monte edilebiliyor. Bu yöntem, hem maliyetleri hem de inşaat süresini önemli ölçüde azaltıyor.



GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR


Tesla Tiny House, Musk’ın sürdürülebilir enerji felsefesini yansıtan bir proje olarak öne çıkıyor. Her evde şu sistemler bulunuyor:


-Tesla güneş panelleri

-Powerwall enerji depolama bataryası

-Akıllı iklim kontrol sistemi

-Yağmur suyu toplama ve filtreleme sistemi

Bu entegre yapı sayesinde evler, elektrik, su veya doğalgaz gibi geleneksel altyapılara ihtiyaç duymadan tamamen kendi kendine çalışabiliyor.



UZAY TEKNOLOJİSİ


Evlerin iskeleti, SpaceX mühendisliğinden esinlenerek geliştirildi. Bu evler:


*Çelik takviyeli kompozit malzemelerden üretiliyor,

*Kasırga, deprem, sel ve kar fırtınası gibi afetlere karşı yüksek direnç gösteriyor.

*Bu sayede Tesla Tiny House yalnızca çevre dostu değil, aynı zamanda afetlere karşı güvenli bir yaşam alanı sunuyor.


MİNİMALİST TASARIM

Kompakt boyutlarına rağmen Tesla Tiny House, konforlu ve işlevsel bir yaşam alanı sağlıyor.


İç mekanda:

Oturma alanı,

Kompakt mutfak,

Yatak odası,

Ve tam donanımlı bir banyo yer alıyor.


#Elektrikli araç
#Elon Musk
#Tesla
