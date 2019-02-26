Teknoloji 5G deneyimi yaşatan ilk operatör
MOBİL

5G deneyimi yaşatan ilk operatör

Vodafone, Mobil Dünya Kongresi kapsamında Madrid ve Barselona’da ilk ticari 5G akıllı telefon denemelerini başarıyla gerçekleştirerek, 5G akıllı telefonları dünyada şebekesine bağlayan ilk operatör oldu. Yeni teknolojiye uyum ve test çalışmalarını aralıksız sürdüren Vodafone, saniyede 1.5 Gigabit (Gbps) indirme hızları sunan 5G şebekesini de Mobil Dünya Kongresi sırasında görücüye çıkarıyor.

Melih Bayram Dede Yeni Şafak
Avrupa’nın bir çok ülkesinde 5G teknolojisi için yoğun faaliyet içinde olan Vodafone, hâlen Alman yayıncı WDR ile 5G üzerinden ısmarlama video ve TV dağıtımını test ediyor.
Avrupa’nın bir çok ülkesinde 5G teknolojisi için yoğun faaliyet içinde olan Vodafone, hâlen Alman yayıncı WDR ile 5G üzerinden ısmarlama video ve TV dağıtımını test ediyor.

Vodafone, dünyada 5G akıllı telefonları canlı 5G şebekesine bağlayan ilk operatör oldu. Bu yıl piyasaya sürülecek üç 5G akıllı telefon ile Barselona ve Madrid’de dört hafta süren denemeleri başarıyla tamamlayan Vodafone, çalışmalar sırasında 4G’den 10 kata kadar daha yüksek 5G indirme hızlarından yararlanarak kusursuz bir 4K görüntülü çağrı da gerçekleştirdi.

Barselona merkezinde VODAFONE 5G sinyali

  • 25 Şubat’ta İspanya’nın Barselona kentinde başlayacak Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında şehir merkezinde 5G sinyali vermeye başlayan Vodafone, 2019’un ikinci yarısından itibaren birçok Avrupa şehrinde de 5G şebekesini devreye almaya hazırlanıyor. Mobil Dünya Kongresi süresince şehrin sokaklarında dolaşacak bir otomobil de, şebekenin daha şimdiden sunduğu 1,5 Gbps hızları ölçüp bildirecek.

Vodafone 5G şebekesi hazır

Vodafone, 5G teknolojisine uyumla ilgili çalışma ve denemelerine devam ediyor. Avrupa’daki 4G ayak izinin yüzde 98’inde tek radyo erişim şebekesine (Single RAN) yatırım yapan Vodafone, bu sayede mevcut 4G şebekesinin üzerine 5G’yi rahatlıkla ekleyebilecek. Şirketin hâlen Avrupa’nın belli başlı şehirlerindeki Single RAN baz istasyonlarının üçte ikisinden fazlası, 5G şebeke hızlarını şimdiden destekleyecek taşıma gücüne sahip bulunuyor.

Çalışmalara aralıksız devam

5G çalışmalarını aralıksız sürdüren Vodafone; İtalya’daki ilk 5G şebekesini oluşturmak üzere, Milano’da 90 milyon Euroluk yatırımla şehrin yüzde 80’inden fazlasında 5G kapsaması sağladı. İngiltere’de ise yedi şehirde 5G’yi test eden Vodafone, Eylül 2018’de İngiltere ve Manchester City Kadın Futbol Takımı Kaptanı Steph Houghton’ın 11 yaşındaki taraftar Iris’e futbol tüyoları vermesi için ülkenin ilk holografik görüşmesini gerçekleştirdi. Vodafone Almanya, Dusseldorf yakınlarındaki 5G Mobilite Laboratuvarı ve araba test pistini kullanarak 5G standardını ağa bağlı ve otonom sürüşe uygun hale getirme çalışmaları nedeniyle uluslararası Paul Pietsch Ödülü’nü kazandı.

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5G ile cerrahi operasyon

  • 2018’deki Mobil Dünya Kongresi’nde dünyanın ilk 5G çağrısını gerçekleştiren Vodafone’un, İspanya’nın altı şehrinde 5G baz istasyonları bulunuyor. Şirket, İspanya’da aynı zamanda uzman bir cerrahın fiziki olarak ameliyatta bulunmadan 5G ile operasyona destek vermesini sağlamak üzere Barselona’daki L’Hopital Clinic ile birlikte çalışıyor.
  • ‘Her geçen gün 5G’ye daha hazır hale geliyoruz’
  • 5G alanındaki çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirten Vodafone Grup CTO’su Johan Wibergh, şöyle konuştu: “Vodafone’un şebekeleri, her geçen gün 5G’ye daha hazır hale gelerek, zaman içinde tüketicilere, işletmelere ve topluma ciddi faydalar sağlamamıza imkan verecek. Bu yıl Avrupa’daki bazı şehirlerde 5G’yi hayata geçirmeden önce müşteri deneyimimizi optimize etmeye odaklanıyoruz.”

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