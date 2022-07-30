5G İstanbul Havalimanı’nda

İstanbul Havalimanı’nda 3 GSM operatörü tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması başlatıldı. Böylece İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanıldığı ilk yer oldu. Test amaçlı faaliyete konulan 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek. İstanbul Havalimanı’nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez “5G” ibaresi görülecek. Havalimanında düzenlenen ‘Türkiye’nin 5G Yolculuğu’ etkinliğinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin 5G yolcuğunun başladığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

5G TEKNOLOJİLERİVAZGEÇİLMEZ OLACAK

5G konusunda şu ana kadar çok önemli mesafeler kat edildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “5G’ye geçişi hızlandırmak için yatırımlarımızı artıracağız” diye konuştu. 5G’nin ses, veri ve görüntü iletimini ileri bir boyuta taşıyacağının altını çizen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı’nda belirlenen bölgelerde 5G kapsaması ve altyapısı operatörlerimizce sağlanmış abonelere 5G sinyali verilmesi için gerekli ön hazırlıklar tamamlandı” diye konuştu. Halihazırda ülkemizde 5G destekli cihazların oranının düşük seviyelerde olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “5G teknolojilerinin artık önümüzdeki yılların vazgeçilmezi olduğu su götürmez bir gerçek. Şu ana kadar çok önemli mesafeler kat edildi, ancak artık bu yolu daha büyük adımlarla kat edeceğiz” dedi.

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ÖNCELİĞİMİZ MİLLİLEŞTİRME

4.5G’nin ilk yatırım döneminde yüzde 1 olan yerlilik oranının yüzde 33’leri geçtiğini vurgulayan Bakan Adil Karaismailoğlu 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesinin öncelikleri olduğunu ifade etti. Karaismailoğlu, 6G çalışmalarına da önümüzdeki süreçte hız kazandıracakları bilgisini verdi.

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