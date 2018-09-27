Teknoloji 7 yaşındaki çocuk ebeveyn denetimini hackledi
MOBİL

7 yaşındaki çocuk ebeveyn denetimini hackledi

Apple’ın iOS 12 güncellemesi ile birlikte çocukların iPhone veya iPad kullanımının kısıtlanmasına imkan sağlan Screen Time özelliğini 7 yaşındaki çocuk hackledi. Israrları sonucu çocuğuna durumu itiraf ettiren baba, sistemi hacklediği için çocuğa kızamadığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Apple iOS 12 güncellemesi ile birlikte, Screen Time adı verilen bir özelliği devreye aldı. Bu uygulama ebeveynlerin çocuklarının iPhone veya iPad kullanımını kısıtlama imkanı tanıyor. iOS 12 ile birlikte gelen bu özellik sayesinde uygulamalara giriş sınırı ve uygulamayı kaç saat kullanabileceği, kaç saat oyun oynayabileceği, kaç bildirim alacağı gibi birçok faktörü sınırlandırılmasını sağlıyor.

Bir baba ise 7 yaşındaki çocuğu için iOS 12 ile gelen Screen Time özelliğini kullanmaya başladı. Lakin durum hiçte istediği gibi olmadı. Çünkü 7 yaşındaki çocuk Screen Time özelliğini hackleyerek sınırları ortadan kaldırmıştı.

Yaşadığı olayı baba şöyle anlatıyor:

  • "Aile Paylaşımı uygulaması aracılığıyla 7 yaşındaki oğlumun iPhone kullanımını sınırlamıştım. Ancak birkaç gün önce sanki sınırladığımdan daha fazla iPhone kullanıyormuş gibime gelmeye başladı. Ancak her şey normal görünüyordu ve olayı çözemiyordum. Ancak ısrarlı sorularım sonrasında bugün bir şekilde sistemi nasıl 'hacklediğini' anlattı. Ekran Zamanı son bulduğunda ve uygulamalara ya da oyunlara giremediğinde önce oynadığı oyunu siliyor, ardından da App Store'a girerek daha önce kurulmuş olan oyunu bulut logosuna tıklayarak tekrar kuruyormuş. Bu sayede hiçbir sınırlamaya takılmıyormuş! Ne diyeyim ki? Böyle bir yöntem bulunca kızamıyorsunuz..."
Önemli adımlar atılacak

Önemli adımlar atılacak

Ekonomiye yönelik mesajı Amerika'dan verdi.
6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Dolar'da düşüş eğilimi devam ediyor.
Fabrika gibi okul

Fabrika gibi okul
Kazanan belli oldu

Kazanan belli oldu

Yeni havalimanının toplu ulaşımını sağlayacak.
Satış açıklaması

Satış açıklaması

​'Bize bildirilmiş güncel gelişme bulunmamaktadır'
Irkçılığa 'evet' dediler

Irkçılığa 'evet' dediler

UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya verdi.
Halk plajlarıiçin önemli karar

Halk plajlarıiçin önemli karar

Bu sene deneme amaçlı başlanacağı açıklandı.
Kritik ziyaret başladı

Kritik ziyaret başladı

Erdoğan'ın güvenliği için 5 bin polis görev yapıyor.

İlk yolcu testi yapıldı

İlk yolcu testi yapıldı

Sabah valizlerini alıp yeni havaalanına geldiler.
Evler alevlere teslim

Evler alevlere teslim

​Kastamonu'da bir köy kül olma tehlikesi yaşıyor.
3 'tay'ı ele geçirin

3 'tay'ı ele geçirin

​FETÖ elebaşının verdiği talimat ortaya çıktı.
Darbeciyeövgü yağdırdı

Darbeciyeövgü yağdırdı

​Öven: Netanyahu, övülen: Sisi. New York'ta bir araya geldiler!
Suriye'detarih yazıyor

Suriye'detarih yazıyor

​Operasyonlarda yaptıkları detay dikkat çekti.
'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

İki katına çıkıp 150 bin tonu aşması bekleniyor.
Halisdemir'işehit etmişlerdi

Halisdemir'işehit etmişlerdi

15 Temmuz'da Özel Kuvvetler'de yaşananlarla ilgili yeni karar.
Bugünden itibarençalışmaları yasak

Bugünden itibarençalışmaları yasak

Çalışma hayatında yeni dönem başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.