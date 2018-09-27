7 yaşındaki çocuk ebeveyn denetimini hackledi

Apple iOS 12 güncellemesi ile birlikte, Screen Time adı verilen bir özelliği devreye aldı. Bu uygulama ebeveynlerin çocuklarının iPhone veya iPad kullanımını kısıtlama imkanı tanıyor. iOS 12 ile birlikte gelen bu özellik sayesinde uygulamalara giriş sınırı ve uygulamayı kaç saat kullanabileceği, kaç saat oyun oynayabileceği, kaç bildirim alacağı gibi birçok faktörü sınırlandırılmasını sağlıyor.

Bir baba ise 7 yaşındaki çocuğu için iOS 12 ile gelen Screen Time özelliğini kullanmaya başladı. Lakin durum hiçte istediği gibi olmadı. Çünkü 7 yaşındaki çocuk Screen Time özelliğini hackleyerek sınırları ortadan kaldırmıştı.

Yaşadığı olayı baba şöyle anlatıyor: