Teknoloji Android 12de renklerin özel olarak değişmesini sağlayan bir tema sistemi geliyor
MOBİL

Android 12'de renklerin özel olarak değişmesini sağlayan bir tema sistemi geliyor

Android her yeni sürümle birlikte daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Bu kapsamda Android 12'de geliştirme aşamasında olan renk teması sistemiyle alakalı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Böylece bildirim paneli, uygulama pencereleri ve kullanıcı arayüzü renklendirilebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android 12
Android 12

Her yeni Android sürümüyle birlikte özelleştirme seçenekleri artıyor. Geçtiğimiz yıllarda Android 10'da 'karanlık mod' sistemini aktif eden Google, Android 11'de bu seçenekleri daha da geliştirerek kapsamlı hale getirdi. Bugün gelinen noktada ise Android 12 ile birlikte kullanıcı arayüzünün tamamen özelleştirilmesi söz konusu oluyor. Böylece renk teması özelliğiyle işletim sistemindeki bildirim paneli ya da diğer bazı pencerelerirenklendirmek mümkün oluyor.

Android 12 ile birlikte sistemdeki özelleştirme seçenekleri artıyor.

Windows mantığıyla özelleştirme sunacak

Hatta Android 12'deki bu özelliğin tamamen Windows mantığında çalışacağı ve bu şekilde bir kişiselleştirme imkanı sunacağı da belirtiliyor. Böylece yalnızca bildirim paneli de değil uygulamaların renk teması bile değiştirilebilir hale geliyor.

En güzel ayrıntılardan biri ise bu sistemin üçüncü parti uygulamalarda da destekleniyor olması. Yani sistemle kurulu gelen varsayılan uygulamalara ek olarak daha sonradan yüklenen uygulamalar için de benzer özelleştirme imkanı sunuluyor.

Geliştirme aşaması devam ediyor

Evet; henüz milyonlarda Android kullanıcısı Android 11'e bile geçemedi. Yani asıl önemli olan kullanıcıları bir üst versiyona geçirebilmek. Bu da tamamen şirketlerin güncelleme stratejilerine ve zamana bağlı bir durum. Ancak Android 12'deki bu özelliklerin şu an geliştirme aşamasında olduğunu ve zaman içinde bazı detayların değiştirilebileceğini de belirtmek gerekiyor.

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