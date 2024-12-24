Android cihaz sahiplerini üzen haber: WhatsApp kullanılamayacak

WhatsApp'tan android cihaz sahiplerini üzen haber
Meta, eski Android telefonlarda WhatsApp desteğini sonlandırmaya karar verdi. 1 Ocak'tan itibaren Android telefonlarda uygulama kullanılamayacak.
Meta, 1 Ocak 2025 itibarıyla eski Android cihazlara yönelik WhatsApp desteğini durdurma kararı aldı.
Android KitKat veya daha eski bir sürümle
çalışan cihazlar artık bu tarihten itibaren uygulamayı kullanamayacak.
Şirket, bu kararı WhatsApp'ın
gelişen özelliklerinin ve modern donanım g
ereksinimlerinin bir sonucu olarak açıkladı.
Bazı popüler modeller artık desteklemeyecek
Bazı popüler modeller artık desteklemeyecek
Samsung:
Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini
Motorola:
Moto G (1. Nesil), Razr HD, Moto E 2014
HTC:
One X, One X+, Desire 500, Desire 601
LG:
Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90
Sony:
Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V
Karar neden alındı?
Karar neden alındı?
Meta, WhatsApp'ın yapay zeka işlevleri ve daha karmaşık özellikler gib
i yeni teknolojileri desteklemesi
için daha modern donanıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Eski cihazların bu talepleri karşılayamaması, destek kesintisini kaçınılmaz hale getiriyor.
Veri kaybı nasıl önlenir?
Veri kaybı nasıl önlenir?
Eski bir cihazı günlük olarak kullananlar, WhatsApp medya ve sohbet geçmişini yedeklemek için hızlıca harekete geçmeli. Meta, kullanıcıları bu süreç hakkında bilgilendirerek
yeni bir cihaza geçiş yapmayı
öneriyor. Aksi takdirde, 1 Ocak 2025'ten sonra
WhatsApp verilerinin kaybolma riski
bulunuyor.
iPhone kullanıcıları için benzer karar
iPhone kullanıcıları için benzer karar
Meta, geçtiğimiz aylarda iPhone cihazlar için de benzer bir adım atmıştı.
iOS 15.1 ve öncesine sahip cihazlar,
Mayıs 2025’e kadar desteklenmeye devam edilecek. Bu tarih itibarıyla ise WhatsApp desteği sonlandırılacak.
Bu değişiklikler, Meta'nın daha
yenilikçi ve güçlü özellikler
sunmak için eski donanımlara olan bağlılığını azaltma stratejisinin bir parçası.
Meta, birkaç ay önce iPhone'lar için de benzer bir şey duyurarak 15.1 sürümünden eski iOS işletim sistemine sahip iPhone'lara desteği sonlandırmıştı. Ancak şirket, bu cihazlara Mayıs 2025'e kadar destek vermeye devam edecek.
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