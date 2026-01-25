Android mi daha güvenli iPhone mu? En güncel araştırma sonuçları

Akıllı telefonlar bugün yalnızca arama yapmak için değil; Türkiye’de milyonlarca kullanıcının mobil bankacılık işlemlerinden kişisel mesajlarına, e-Devlet girişlerinden özel fotoğraflarına kadar pek çok kritik veriyi taşıdığı bir merkez haline geldi. Bu nedenle güvenlik tartışmalarında marka algısından çok, iOS ve Android’in nasıl çalıştığı ve tehditlere karşı hangi yaklaşımı benimsediği önem kazanıyor.

iPhone’da güvenlik: kapalı sistem, sıkı denetim

Apple’ın iPhone modellerinde kullandığı iOS, kontrollü bir yapıyla ilerliyor. Uygulamaların ağırlıklı olarak yalnızca App Store üzerinden indirilebilmesi ve mağazaya giren yazılımların kapsamlı denetimlerden geçmesi, zararlı uygulamaların yayılmasını zorlaştırıyor. Ayrıca güncellemelerin tüm desteklenen iPhone cihazlara aynı dönemde sunulması, güvenlik açıkları tespit edildiğinde kullanıcıların hızlı biçimde korunmasını sağlıyor. Apple’ın gizlilik odaklı politikaları da verilerin üçüncü taraflara kontrolsüz şekilde aktarılmasını sınırlandıran bir etken olarak değerlendiriliyor.

Android’de güvenlik: geniş özgürlük, daha fazla risk alanı

Android işletim sistemi daha esnek bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar farklı kaynaklardan uygulama yükleyebiliyor, sistem ayarlarını daha ayrıntılı biçimde değiştirebiliyor ve cihaz üzerinde daha geniş kontrol elde edebiliyor. Ancak bu açıklık, aynı zamanda saldırı ihtimallerini artırabiliyor. Özellikle resmî mağaza dışındaki kurulumlar, sahte uygulamaların ve casus yazılımların yayılmasını kolaylaştıran unsurlar arasında görülüyor. Güncellemelerin çoğu zaman üretici firmaların takvimine bağlı olması da bazı Android cihazların güvenlik yamalarını geç almasına neden olabiliyor.

Tehdit hangi noktada büyüyor? kullanıcı hataları

Araştırma değerlendirmesinde asıl riskin çoğu zaman işletim sisteminden değil, kullanım alışkanlıklarından kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Şüpheli bağlantılara tıklamak, güvenilmeyen uygulamaları indirmek, gereksiz izinleri onaylamak ya da güncellemeleri ertelemek, en güvenli cihazı bile savunmasız hâle getirebiliyor. iPhone kullanıcıları daha sık kimlik avı yöntemleriyle hedef alınırken, Android tarafında zararlı yazılım odaklı tehditlerin daha yaygın olduğu belirtiliyor.

Sonuç: varsayılan kullanımda iPhone önde, Android bilinçle güçleniyor