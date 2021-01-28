Apple CEO'su Tim Cook duyurdu: Aktif iPhone sayısı 1 milyarı aştı

Geçen sene aktif iPhone'ların sayısının 900 milyonu aştığı duyurulmuştu. Ancak bugün gelinen noktada iPhone 12 ailesinin de piyasaya sürülmesinden sonra şu an rakam 1 milyarı aşmış durumda. Konuyla alakalı Tim Cook ile yapılan röportajda Apple'ın Çin'deki büyümesinden de bahsediliyor. Yani aslında Cupertinolu şirketin bu bölgedeki satışlarının artması da rakamın 1 milyarın üzerine çıkmasında çok etkili oldu.

Bir çeyrekte şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek sayı.

Tim Cook, aktif iPhone'ların sayısının 1 milyarın üzerine çıktığını duyurdu.

Apple CEO'su Tim Cook, bir analistin sorusuna cevap olarak bir çeyrekte şu ana kadarki en yüksek artışın gerçekleştirildiği bildirildi.

Apple CFO'su Lucas Maestri, yapılan görüşmede tüm aktif cihazların genel olarak 1.65 milyarı aştığını ve iPhone ailesinin ne kadar büyük bir payı temsil ettiğini gösterdi. Ayrıca bu çeyrekte 111 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdığını da netleşti.

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