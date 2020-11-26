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Teknoloji Apple, iPad ve MacBookların üretiminde Vietnama yöneliyor
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Apple, iPad ve MacBook'ların üretiminde Vietnam'a yöneliyor

Apple, yıllardır birlikte çalıştığı Foxconn ile yeni bir anlaşma yolunda ilerliyor. Yeni iPad ve MacBook'ların bir kısmının montajları artık Vietnam'da gerçekleşecek gibi görünüyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple
Apple

Apple, en büyük iş ortaklarından biri olan Foxconn'a üretim yerini değiştirmesi konusunda baskı uyguluyor. Daha doğrusu Apple, iPad ve MacBook'ların üretimlerinin bir kısmının Vietnam'da gerçekleşmesini istiyor.

Apple'ın bu kararı almasının arkasındaki neden gayet açık. Zira ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik Apple'a da olumsuz olarak yansıyor. Dolayısıyla şirket kendisini garantiye alabilmek adına üretimin bir kısmının farklı bölgede yapılmasını istiyor.

Zaman içinde iPad ve MacBook'ların montajı tamamen Vietnam'a kayabilir.

iPad ve MacBook'ların montajlarının bir kısmı Vietnam'daki Foxconn fabrikasına kaydırılacak.

Foxconn da Apple'ın bu kararı sonrasında Bac Giang bölgesindeki tesislerine yeni bir üretim bandı kurmaya karar veriyor. Hem iPad hem de MacBook'ların bire bölümünün bu montaj hattından çıkması bekleniyor. Şu anda üretimin ne kadarlık bölümünün Vietnam'a taşınacağı ise belli değil.

Apple aslında daha önceden de Vietnam'da bazı ürünlerin montajlarını gerçekleştirmişti. Yani aslında bu durum şirket için bir ilk sayılmaz. Hatta son olarak AirPodsPro üretimlerinin bir kısmı için de Vietnam seçilmişti.

Önümüzdeki süreçte ABDve Çin arasındaki ticaret anlaşmalarında iplerin daha da gerginleşmesi durumunda Apple iPad ve MacBook üretimlerinin tamamını Vietnam'a kaydırabilir. Hatta diğer ürünler için de arka planda çalışmalar devam ediyor. Buna en büyük örnek ise iPhone. Şirketin en büyük gelir kalemlerinden biri olan iPhone'un üretimi de Hindistan'da gerçekleşiyor.

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