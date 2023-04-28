Ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST kapılarını açtı

Teknofest, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başladı. Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı Teknofest İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Etkinlik; toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için Teknofest kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.













1 MİLYON YARIŞMACI

Etkinlikte, 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Festivalde 81 il ve 96 ülke yarışacak. Yarışmalarda 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği verilecek.









KIZILELMA, AKINCI VE TB3 YERİNİ ALDI

Aralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı’nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuluyor. Bu yıl Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk kez Teknofest etkinlik alanında yerini aldı. Statik sergi alanında sergilenecek Bayraktar Kızılelma, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK-II, Hürkuş, TB-2, AB 412, Anka, Gökbey, Beli 429 ve MMU’yu ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı buluyor.

1 Mayıs’a kadar sürecek olan etkinliğe ziyaretçi kaydı “teknofest.org” adresinden gerçekleştiriliyor.

AÇILIŞ SEREMONİSİ BUGÜN

İlk gününde ziyaretçilerini kabul etmeye başlayan Teknofest İstanbul’un açılış seremonisi ve etkinlikleri yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelendi. Ancak etkinlik alanında yer alan stant ve ürünler ziyaret edilebiliyor. Her yıl büyümeye devam eden, Teknofest’i milyonlarca teknoloji meraklısının ziyaret etmesi bekleniyor.

Tüm milletimizi davet ediyorum

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, vatandaşları festivale davet etti. Bayraktar, “Tabii ki ilk güne yağmurla başladık. Bereketi ile beraber geldi. Ama onun da ayrı bir artısı oluyor. Çadırlardaki müthiş teknoloji buluşları, projeleri daha fazla görme şansını yakalamış oluyoruz. 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu yarışmalara. Böyle bir şey dünya tarihinde görülmüş değil. 3 gün sürecek festivalimize tüm milletimizi davet ediyorum” dedi. Bayraktar, Teknofest’in gelecek sene Özbekistan’da yapılmasının planladığını da sözlerine ekledi.









İşte Kemankeş: Türkiye'nin yeni seyir füzesi

İnsansız hava aracı üreticisi Baykar, Teknofest kapsamında mini akıllı seyir füzesi Bayraktar Kemankeş'i ilk kez sergiledi. Kemankeş’in jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün olduğunu kaydeden Baykar Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar, seyir füzesinin 200 kilometre operasyonel menzile sahip olduğunu açıkladı. Uçuş testleri devam eden seyir füzesiyle ilk atışın 1-2 ay içinde yapılması ve seri imalatına bu yıl başlanması hedefleniyor. Baykar Platform Mühendislik Takım Lideri Burak Özbek ise, “Kemankeş özelinde TB2 veya ana platform uçakla havadan havaya haberleşme sağladığımız için çok daha uzak mesafeden, riskli bölgeye girmeden bile düşman unsurlarına taarruz yapabilecek bir kabiliyete erişmiş oluyoruz” dedi.

6 kilogram harp başlığı taşıyabilecek olan seyir füzesi, 1 saat havada kalabilecek.









Hava gösterileri nefes kesecek

Tamamı yerli üretim Milli Kanatlar'ın gösteri uçuşları, Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Kızılelma, Hürkuş, Aksungur/Anka, Atak Helikopter, Gyrocopter, Gökbey Helikopter, MB-339NAT Fursan Al Emarat, S-70 Skorsky, BEL 429 Helikopter, Cirrus/Cesna ve TSK’ya ait F-16 uçakları ile SoloTürk ve Türk Yıldızları’nın akrobasi uçuşları yapılacak. Festivalde sergilenen Cezeri, Bayraktar TB2, Akıncı TİHA’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlardan Rıfat Baltacı, “Bağımsız bir Türkiye için milli gururumuz olan Hürkuş’umuzdan tutun da Kızılelma’mıza kadar, bunları bütün halkımızın gelip görmesini istiyoruz” dedi. İsmail Efe Tüzün Bakan ise, “Ülkede böyle teknolojik gelişmelerin olmasını görmek gurur verici olmaya başladı. Ülkede insanları, özelikle gençleri teknolojiye yönlendirecek şeyleri görmek gurur verici” diye konuştu.









Baykar’dan Azerbaycan’la ortak üretim protokolü

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov, Baykar ile Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın ortak insansız hava aracı sistemleri üretimi yapabilmesi için iyi niyet protokolü imzaladı. Törene Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov da katıldı. Törende konuşan Bayraktar, Azerbaycan ile Türkiye arasında insansız hava aracı teknolojisinde çok sıkı ve güçlü bir iş birliği olduğunu belirterek, “Hedefimiz ülkelerimiz arasında bu güçlü iş birliğini daha da ileriye taşımak” ifadesini kullandı.















